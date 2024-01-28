В штабе Бориса Надеждина сгорели все подписи за его выдвижение на президентских выборах

Вечером 27 января в центральном штабе кандидата в президенты России Бориса Надеждина в Москве произошёл пожар.

Огонь удалось оперативно потушить, однако, все подписи, собранные в его поддержку и готовые к сдаче в ЦИК, были безвозвратно уничтожены. В МЧС считают, что наиболее вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

– Поступил вызов по адресу Фурманный переулок, 10. Наша бригада, приехав на место происшествия, обнаружила, что площадь возгорания смешная – всего 10 квадратных метров, и даже не стала разворачивать пожарные краны, ликвидировав огонь переносными огнетушителями. Очевидцы, стоявшие в момент начала пожара в какой-то очереди, сообщили нам, что из здания шёл плотный поток табачного дыма, так что для нас всё очевидно – кто-то просто покурил в неположенном месте, – рассказали в управлении МЧС по Москве.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выразила своё сожаление о случившемся и даже лично позвонила кандидату в кандидаты на пост президента РФ.

– Борис Борисович, не унывайте, вы молодой, у вас ещё всё впереди! Вот Геннадий Андреевич тоже часто выдвигался, – сказала она.

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