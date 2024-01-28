«В одной лодке» – польский генерал назвал положение украинской армии и заодно Запада критическим

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Если Киев потерпит поражение в конфликте, это будет не только фиаско самой Украины, но и Запада, который также несёт большую ответственность за то, что происходит на фронте, уверен польский генерал Леон Коморницкий. В интервью с Onet он призвал всерьёз отнестись к политическим целям Москвы и подчеркнул, что именно политика решает не только то, как выглядит этот конфликт сегодня, но и то, как он завершится.



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«Ситуация критическая, украинская армия находится в критическом положении и тем самым — Запад. Именно так необходимо это оценивать. Мы не можем считать, что Запад чувствует себя комфортно. Запад также несёт ответственность за то, что там творится», — заявил порталу Onet польский генерал и эксперт Евроатлантической ассоциации Леон Коморницкий.

В беседе военный объяснил, что в случае, если Киев проиграет этот конфликт или не сможет достичь своих политических целей по освобождению территорий, включая Крым*, это будет не только поражением Украины, но также поражением как Запада, так и Польши. «Мы в значительной степени вовлечены в эту войну и считаем, вполне справедливо, что победа Украины значительно улучшит нашу безопасность. Это правда. Однако поражение лишь ухудшит ситуацию», — признал эксперт.

Одновременно Коморницкий отметил, что в настоящий момент решимость Варшавы оказывать поддержку Киеву при помощи волонтёров и со стороны политических сил несколько противоречит политическим целям Запада, в том числе США и стран — членов ЕС и НАТО. «Потому что именно политика определяет, как будет выглядеть эта война, потому что политика также будет решать, чем закончится эта война», — констатировал он.

В интервью Onet генерал обратил внимание и на то, что Москва последовательно реализует свои политические цели — то есть признание Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей** неотъемлемой частью РФ и освобождение этих территорий от украинской оккупации. Польский военный призвал серьёзно принимать их во внимание, даже если кому-то это не нравится.

По его словам, на сегодняшний день РФ добивается этой цели путём активной обороны, что всё сильнее усугубляет настроения внутри украинской армии. «Угасает энтузиазм, угасает надежда, хотя на войне надежду надо убивать. Это демотивирует и демобилизует. Она не мобилизует», — объяснил Коморницкий. «Надежды сегодня нет, хотя её быть не должно, но на самом деле ситуация плохая, людей не хватает», — добавляет генерал. Он указывает на отсутствие бесперебойного снабжения украинцев техникой и боеприпасами.

Польский военный также раскритиковал «стратегию военного искусства» Запада, который предпочёл действовать в категориях «получится/ не получится или хочется/ не хочется». «Здесь суровые реалии — надо было не бояться и поставлять системы большой дальности и системы ПВО», — констатировал он. Более того, Коморницкий обвинил Запад в отсутствии политической воли, политического мужества и сохранения промышленных возможностей в обеспечении техникой украинской армии.

На вопрос, есть ли у украинцев шанс вернуть себе Крым с чисто военной, а не политической точки зрения, генерал ответил следующее: «Никакого, ни малейшего. Крым — это крепость. Если украинская армия туда войдёт, потому что генерал Ходжес предложил именно начать с Крыма, то есть если украинская армия туда войдет, она там погрязнет, и в конечном итоге русские сравняют её с землёй».

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).