 

США одобрят продажу F-16 Турции — в благодарность за согласие пустить Швецию в НАТО

28.01.2024, 7:18, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Власти США сообщили, что одобрят продажу истребителей F-16 Турции после того, как Эрдоган подписал согласие на вступление Швеции в НАТО, пишет The New York Times. Добиться одобрения заявки Швеции остаётся лишь от Венгрии, но она не говорит, чего хочет взамен.


AP

 

Госдепартамент США уведомил конгресс, что одобрил продажу истребителей F-16 и сопутствующего оборудования Турции на сумму $23 миллиардов после того, как Реджеп Тайип Эрдоган подписал документы, разрешающие вступление Швеции в НАТО, пишет The New York Times.

Хотя конгресс ещё может заблокировать эту продажу, вряд ли это произойдёт. Так, конгрессмены запросили, чтобы Турция отправила подписанные документы самолётом в Нью-Йорк, ознакомились с ними и подтвердили, что всё в порядке.

Турция, наряду с Венгрией, была одним из двух членов НАТО, которые отказались одобрить вступление Швеции в альянс. США пригрозили Турции, что не продадут самолёты F-16, если она не подпишет соглашение. Пострадала и Греция, которая ожидала самолёты F-35: эти вопросы были связаны.

Теперь из несогласных со вступлением Швеции в НАТО остаётся Венгрия. Сенатор Бенджамин Кардин, председатель сенатского комитета по международным отношениям, назвал лидера Венгрии Виктора Орбана «наименее надёжным членом НАТО».

Орбан до сих пор не назвал, чего он хочет за одобрение вступления Швеции. Но, по словам американских чиновников, они изучают этот вопрос и следят за его сигналами.  

 


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