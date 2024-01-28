«Мы заложники этой войны» — в Раде готовят закон о запрете Украинской православной церкви

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На Украине растёт раскол между Православной церковью Украины и Украинской православной церковью, которая подчиняется Московскому патриархату. И последней грозит полный запрет — именно такой закон сейчас рассматривают в украинском парламенте. При этом журналист Le Figaro задаётся вопросом, кому сейчас украинцы поклоняются больше: церквям или стоящим перед ними флагам.



AP

Рождественские праздники подчёркивают раскол между двумя православными церквями на Украине, пишет Le Figaro. Православная церковь Украины отмечает Рождество по новому государственному указу 25 декабря. А Украинская православная церковь Московского патриархата осталась в рамках старого календаря и отмечает Рождество 6 января.

В этот раз Украинская православная церковь проводила рождественскую службу в последней церкви Киево-Печерской лавры, которая ей осталась. После службы несколько сотен верующих встречала горстка демонстрантов, которые были завёрнуты в украинский флаг.

«На первый взгляд эти религиозные разногласия кажутся пустыми ссорами», — отмечает автор статьи. Однако большинство теологов и особенно политиков оправдывают этот раскол тем, что подчиняющаяся Москве Украинская православная церковь воспринимается как последний ретранслятор российского влияния на Украине. 55,5% украинцев считают, что её нужно официально запретить.

Сами представители Украинской православной церкви Московского патриархата, такие как протоиереей Николай Данилевич, говорят, что они прежде всего христиане, чем украинцы. Данилевич напомнил: «Если сейчас у нас выдвинуты обвинения против 68 священников и вынесено 9 обвинительных приговоров, хотя мы их обжалуем, то у Украинской православной церкви Московского патриархата по-прежнему 12,5 тысячи приходов. Мы теряем наши храмы, но сохраняем паству».

«Мы заложники этой войны, — объясняет Данилевич. — Мы зажаты между Украиной и Россией, как мы зажаты между Московским и Константинопольским патриархатами».

При этом сейчас в украинском парламенте обсуждается закон, который может уже в феврале привести к тому, что любая религиозная структура, отказывающаяся окончательно порвать с Москвой, будет привлечена к суду. Чтобы показать, что этот закон не чрезмерный, глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский ссылается на западные аналогии: «Разве Франция не запрещает ношение паранджи в общественных местах?» или «Разве американцы во время войны за независимость не запретили в 1776 году церкви, подчинявшиеся Лондону?»

С принятием этого закона Украинская православная церковь Московского патриархата может быть распущена, Православная церковь Украины заберёт себе её приходы и окончательно утвердится в качестве единственной православной церкви в стране.

Однако автор статьи отмечает, что отдельный вопрос — какое влияние на самом деле имеет церковь на Украине. Хотя 70% украинцев называют себя верующими, только 23% из них заявляют, что активно участвуют в жизни религиозной общины. «На площади перед приходами Православной церкви Украины, где украинский флаг часто развевается выше креста и где портреты воинов, погибших на фронте, похожи на иконы, многие преклоняют колени перед флагом как минимум в той же мере, как перед храмом», — пишет Le Figaro.