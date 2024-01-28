Мнение: О правоте президента Путина… Из окопа — прямиком во власть?

Российский президент Владимир #Путин заявил, что «настоящую элиту страны нужно формировать из участников СВО, а не тех чудиков, которые обнажают свои гениталии». Он, правда, ещё сказал, что прошедшим окопы и бои понадобится помощь психологов. Но это уже детали. Главное же — развитие принципа. От «не служил — не мужик» и «не сидел — не мужик» к «не воевал — не мужик».

Можно сказать, #власть сделала выводы из «афганского синдрома», когда на изломе советской эпохи вернувшиеся из-за речки не смогли найти себя в нормальной жизни — «мы вас туда не посылали», etc. — и пошли в бандиты. Но не только в этом дело.

Сейчас в элитах действительно сидят политики-«снежинки», пороха не нюхавшие. Война для них — это даже не рассказы дедов, а продукция киноиндустрии, воспроизводящая мифы и штампы. Красивая картинка, а вовсе не ужас реальных боевых действий с их свистом пуль, грохотом взрывов, криками раненых, страхом попасть под раздачу, вонью горящих тел и смрадом разлагающейся плоти. Всего того кошмара, пережив который только и хочется, чтобы «никогда снова».

Нынешние изнеженные элиты, мечтающие о «зелёном мире» электромобилей, ветряков и айфонов, где даже коровы не пукают, ничего подобного не испытали, не знали и знать не хотят. Оттого и порог применения силы резко снизился. И даже атомная бомба не вызывает ни у кого священного трепета, поскольку память о Хиросиме и Нагасаки превратилась в полностью выхолощенный ритуал. И в постправду, где «во всём виновата #Россия».

Когда-то было не так. И оба «понюхавшие пороха» Джон Кеннеди и Никита Хрущев смогли остановиться в шаге от новой большой войны, потому что понимали, насколько это страшно. И фронтовик-политрук Леонид Брежнев потому только смог договориться о разрядке, что с той стороны был Ричард Никсон, который хотя и не воевал, но всё же лично видел ужасы войны. И Михаил Горбачев продолжил линию на снижение конфронтации, потому что для него война была тяжёлым детским воспоминанием.

Так, может, и правда нужно, чтобы в элитах и во власти было больше тех, кто лично познали боль, грязь и ужас военных конфликтов?

Чтобы и правда — никогда снова?

—