 

Рупор кремлевской пропаганды: ВС РФ освободили поселок Табаевка

28.01.2024, 4:50, Разное
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47-я дивизия ВС РФ после освобождения Крахмального продолжила успешные действия и сегодня освободила поселок Табаевка.
Также критическая ситуация для противника складывается в районе Кисловки. Противник признает тяжелое положение на этом участке фронта.
Ждем подтверждающих фотографий из Табаевки и дальнейшего продвижения в направлении Оскола.

Источник: Colonel Cassad


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