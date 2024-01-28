Рупор кремлевской пропаганды: ВС РФ освободили поселок Табаевка

47-я дивизия ВС РФ после освобождения Крахмального продолжила успешные действия и сегодня освободила поселок Табаевка.

Также критическая ситуация для противника складывается в районе Кисловки. Противник признает тяжелое положение на этом участке фронта.

Ждем подтверждающих фотографий из Табаевки и дальнейшего продвижения в направлении Оскола.

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