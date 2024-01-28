 

N-TV – программа «кругового обмена» крылатыми ракетами не изменит ситуацию на украинском фронте

28.01.2024, 3:59, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

«Круговой обмен» немецкими крылатыми ракетами Taurus с Великобританией и Францией не приведёт ни к каким фундаментальным изменениям в украинском конфликте, пишет N-TV. Ведь британские Storm Shadow уже используются Киевом, но изменить ход боевых действий с их помощью так и не удалось. Так что в Кремле наверняка с радостью выдохнули, узнав, что немецкие ракеты всё-таки не поставят, считает корреспондент немецкого телеканала Райнер Мунц.

С нами на связи из Москвы наш российский корреспондент Райнер Мунц. Райнер, если круговой обмен действительно произойдёт и Украина получит больше крылатых ракет из Франции и Великобритании — но не ракет Taurus, — то как это отразится на боевых действиях с Россией?

РАЙНЕР МУНЦ, корреспондент N-TV: Никаких фундаментальных изменений ожидать не стоит. К примеру, у Украины уже есть ракеты Storm Shadow. И их запасы пополняются. Для российской армии это большая проблема. С их помощью Украина проводит успешные атаки, которые нанесли российской армии очень болезненный урон.

Немецкие же крылатые ракеты Taurus могли бы действительно сильно навредить РФ и кое-что изменить. Ведь с помощью ракет Taurus Украина могла бы атаковать Крымский мост и разрушить его опоры. Ракеты Storm Shadow на такое неспособны. Таким образом снабжению российской армии в Крыму* и на южном участке линии фронта в Херсонской области** был бы нанесён ощутимый урон.

Taurus создали бы для РФ большие проблемы. Поэтому я предполагаю, что в российском министерстве обороны и Кремле с радостью выдохнули, когда узнали, что ракеты Taurus всё-таки не поставят.

Дата выхода в эфир 26 января 2024 года. 

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).

 


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