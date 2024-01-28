Рупор кремлевской пропаганды: Наследники “Вагнера”
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Наследники "Вагнера"
Крайне много вопросов относительно «Вагнера».
Давайте так, тезисно: официально ЧВК «Вагнер» не принимает участия в бд.
Теперь часть «музыкантов» разбрелись по всем возможным подразделениям. «Наследниками» в СВО будут 15, 16 и 17 штурмовые отряды. Об этом уже говорилось ранее, но очень сильно ставили палки в колеса бюрократы.
Пока тянули резину, бойцы 15,16 и 17 построили лагерь, а позже поехали обучать росгвардейцев на полигонах. Все слишком затянулось и часть откликнувшихся разбрелись по другим добровольческим подразделениям.
После принятия закона о добровольческих формированиях, вышеуказанным ШО от руководства Росгвардии было дано разрешение на вербовку бойцов в свои ряды. Срок комплектования до месяца, но реально все будет раньше.
Условия те же: контракт на СВО — 6 месяцев, Африка — 9 месяцев.
Каждый ШО будет включать в себя до 2200 бойцов и сформируют 1-й добровольческий корпус Росгвардии.
По предварительным прогнозам, 17 ШО планируется сделать ударным. 16 ШО будет принимать участие в БД совместно с иными подразделениями Росгвардии, а 15 станет резервным.
Символы и атрибутика 1-го добровольческого корпуса Росгвардии будут изменены и будут немного отличаться от символов ЧВК «Вагнер».
@belarusian_silovik – цинк
Также часть сотрудников "Вагнера" продолжает действовать в Африке, в том числе и в составе "Африканского корпуса".
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Источник: Colonel Cassad
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