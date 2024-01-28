 

Рупор кремлевской пропаганды: Наследники “Вагнера”

28.01.2024, 3:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наследники "Вагнера"

Крайне много вопросов относительно «Вагнера».

Давайте так, тезисно: официально ЧВК «Вагнер» не принимает участия в бд.

Теперь часть «музыкантов» разбрелись по всем возможным подразделениям. «Наследниками» в СВО будут 15, 16 и 17 штурмовые отряды. Об этом уже говорилось ранее, но очень сильно ставили палки в колеса бюрократы.

Пока тянули резину, бойцы 15,16 и 17 построили лагерь, а позже поехали обучать росгвардейцев на полигонах. Все слишком затянулось и часть откликнувшихся разбрелись по другим добровольческим подразделениям.

После принятия закона о добровольческих формированиях, вышеуказанным ШО от руководства Росгвардии было дано разрешение на вербовку бойцов в свои ряды. Срок комплектования до месяца, но реально все будет раньше.

Условия те же: контракт на СВО — 6 месяцев, Африка — 9 месяцев.

Каждый ШО будет включать в себя до 2200 бойцов и сформируют 1-й добровольческий корпус Росгвардии.

По предварительным прогнозам, 17 ШО планируется сделать ударным. 16 ШО будет принимать участие в БД совместно с иными подразделениями Росгвардии, а 15 станет резервным.

Символы и атрибутика 1-го добровольческого корпуса Росгвардии будут изменены и будут немного отличаться от символов ЧВК «Вагнер».

@belarusian_silovik – цинк

Также часть сотрудников "Вагнера" продолжает действовать в Африке, в том числе и в составе "Африканского корпуса".

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Рупор кремлевской пропаганды: 100 лет назад похоронили Владимира Ильича Ленина

28.01 / Атласные блузки – модный хит весны: как вписать в образ актуальные модели

28.01 / Серые джинсы станут фаворитами весенней моды: как и с чем сочетать трендовые модели сезона

28.01 / Американские ученые выяснили, что голод может замедлить процесс старения

27.01 / Мнение: Эквадор платит тяжёлую цену за дружбу с США

27.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Куда ведет забвение истории?

27.01 / Ученые рассказали об опасности сидячей работы

27.01 / Ученые рассказали о пользе написания текстов от руки

27.01 / Мнение: Рост турпотока в Арктику, закрытие Баренцева моря для Британии и беспокойство США из-за Аляски

27.01 / Рупор кремлевской пропаганды: “Творцов” выгоняют и депортируют

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика