 

Рупор кремлевской пропаганды: 100 лет назад похоронили Владимира Ильича Ленина

28.01.2024, 2:37, Разное
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А ещё сегодня 100-летие похорон Ленина на Красной Площади в Москве.
Оказывается, у них с датой снятия блокады Ленинграда – разница ровно в 20 лет, день в день. Тоже выложу немного фото тех дней.

1. Встреча гроба Ленина на Павелецком вокзале (на заднем плане виден паровоз). Через площадь гроб несут Калинин (впереди всех), справа и слева от него Бухарин и Томский. За Томским – Каменев и Сталин, а за Бухариным видна шевелюра Зиновьева, затем Молотов (которому всего 31 год) и ещё кто-то, не опознал. Троцкого не было, что ему потом дорого обошлось.
2. Тоже Павелецкий вокзал. Но тут на переднем плане попали в основном военные. Несёт гроб Калинин в шубе, Бухарин, Томский, Рыков, остальные не видны.
3. И церемония 27 января 1924 – к Красной площади гроб несут военные. Впереди хорошо узнаваем Буденный.

@periskop_pacific – цинк

Еще фотографии с похорон тут https://colonelcassad.livejournal.com/618747.html
Дома до сих пор хранится газета 1924 года вышедшая в день похорон. Пережила и Великую Отечественную Войну с оккупацией и многочисленные переезды.

Ну а по Ильичу уже все давно все сказано – глыба, навсегда изменившая Россию и весь остальной мир. Один из наиболее великих представителей нашего народа, которого будут помнить еще очень и очень долго.
И совсем не случайно, что Сталин всегда называл себя главным учеником Ленина,на идеях которого наша страна и наш народ вознеслись на небывалую высоту, а затем и к звездам.

Источник: Colonel Cassad


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