 

Атласные блузки – модный хит весны: как вписать в образ актуальные модели

28.01.2024, 1:52, Разное
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Эксперты моды предвещают, что атласные блузки этой весной будут на пике моды. Это выбор, неподвластный времени и позволяющий создать чувственный, изысканный и элегантный образ. Вот каким образом можно стилизовать блузки из атласа, чтобы удачно вписать в свой лук актуальные модели.

С твидовыми брюками

Судя по последним модным показам на мировых подиумах, весной и летом 2024 года настоящим хитом станут атласные блузки с бантом. Но также банты будут присутствовать и в изделиях из прозрачных тканей.

Предпочтительным является белый цвет. Такие блузки будут хорошо сочетаться с твидовыми брюками цвета слоновой кости, таким же тренчем и обувью в силе нормкор. В таком виде можно пойти как в офис, так и на ужин с друзьями, и на свидание.

С мини-юбкой в стиле карго

Атласные блузки выпускаются в самой разнообразной палитре, благодаря чему вы можете выглядеть в них потрясающе в теплое время года. Выбирайте пастельные тона, которые придадут образу очарования. Сочетайте такую блузку с мини-юбкой в стиле карго, блейзером оверсайз и прозрачными туфлями-лодочками. Так вы создадите весьма соблазнительный и очень модный образ.

С мешковатыми джинсами

Блузки с воланами в стиле Y2K будут особенно модными в предстоящем весенне-летнем сезоне. Весьма привлекательно будет выглядеть бледно-розовая блуза в сочетании с мешковатыми синими джинсами, которые были самыми популярными в двухтысячных. Добавьте яркий блейзер и двухцветные туфли-лодочки, чтобы выглядеть гламурно, не прибегая к предсказуемым вариантам, таким как платье.

В стиле тотал-лук

Если вы хотите минимальными средствами добиться наибольшего эффекта, выберите черную блузку с воротником-стойкой, струящие черные брюки и остроносые туфли-лодочки того же цвета. Если в весеннее и летнее время вы предпочитаете светлую одежду, не отказываясь от идеи монохрома, замените черный цвет на белый. Именно этот цвет в последнее время можно все чаще увидеть на подиумах.

С плиссированной юбкой-миди

На модных показах наряду с белым большую популярность приобретает также и желтый цвет. Поэтому целесообразным будет объединить в своем наряде два остромодных тренда – атласную блузку и ярко-желтый цвет. Одним из актуальных вариантов является фасон с рукавами-фонариками, сам по себе привлекающий внимание окружающих. А если сочетать его с плиссированной юбкой средней длины, то получится романтичный и вместе с тем элегантный образ.

С серыми джинсами

Если вы хотите создать не слишком яркий, но все же привлекательный аутфит с атласной блузкой, остановитесь на изделии голубого цвета, сделав его центральным элементов наряда. Для этого сочетайте ее с серыми джинсами и таким же тренчем под кожу. Для придания контраста выберите яркую обувь.

С цветными джинсами

Еще один весьма стильный и актуальный вариант – это сочетание атласной блузки с джинсовым костюмом, который близок ей по цвету. На фото мы видим один из удачных примеров, когда светло-зеленая блузка гармонирует с ярко зеленым костюмом, фантазийной сумочкой в тон и бежевыми ботильонами. Такой раскованный образ прекрасно подходит для городской среды.

Если же есть желание одеть белые джинсы, то к ним идеально подойдет блуза розового цвета, которые по-прежнему в моде.


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