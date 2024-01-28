Серые джинсы станут фаворитами весенней моды: как и с чем сочетать трендовые модели сезона

Серые джинсы станут фаворитами весны и лета 2024 года. Они так популярны благодаря непринужденному и в то же время утонченному стилю. Кроме того, выбор оттенков настолько велик, что будет сложно остановиться на каком-то одном. Серые джинсы идеально подходят для создания неповторимых образов, которые мгновенно притягивают взгляды.

Они стали центральными элементами гардероба многих знаменитостей.

И хотя у них всех очень разные стили, но есть нечто общее – любовь к самым крутым на сегодняшний момент джинсам.

Мешковатые джинсы с блестящим эффектом и туфли-лодочки

Модные джинсы весны-лета 2024 года далеки от традиционных. Они станут одним из самых гламурных предметов одежды этого сезона. Чтобы стильно носить блестящие джинсы, их нужно просто сочетать с хлопковой майкой и светло-серыми туфлями лодочками. Получится просто идеальный образ, который позволит легко выделиться в особенный вечер. Возможно, что даже вечерние платья останутся на втором плане.

Серые джинсы с очень высокой посадкой и балетками со стразами

Люксовые бренды весной и летом 2024 года выбрали джинсы с невероятно высокой посадкой, почти достигающей бюста. Возможно, они не всем придутся по вкусу, но нельзя отрицать, что это оригинальный вариант позволяет продемонстрировать длинные ноги без необходимости носить очень высокие каблуки.

Представленная в светло-сером цвете модель великолепно сочетается с рубашкой на пуговицах, пиджаком оверсайз и балетками со стразами. Образ получился невероятно изысканным.

Мешковатые серые джинсы с ботинками цвета ореха

Для молодежи мешковатые серые джинсы станут истинным сокровищем. Они будут выглядеть современно и аутентично. Весной и летом 2024 года предлагается носить их в непринужденном стиле, сочетая с простыми майками и культовыми ботинками орехового цвета.

Серые джинсы и кроссовки в стиле нормкор

Еще одна хорошая идея на весну – носить серые джинсы в сочетании с повседневной и спортивной одеждой. Их следует комбинировать с белыми укороченными топами или майками, а также курткамии-бомберами и кроссовками в стиле нормкор, который предполагает удобство и красоту. Центральным элементом этого образа являются темно-серые джинсы. Лучше всего подойдут модели на резинке, которая приближает их к спортивной одежде.

Серые джинсы с высокой посадкой и мюли на высоком каблуке

Серые джинсы с очень высокой посадкой станут выбором тех модниц, которые больше всего разбирается в весенне-летней моде 2024 года. Они не только станут идеальным вариантом для создания современных образов, но и позволят выглядеть максимально элегантно и привлекательно. Топ на бретелях и пара мюли на высоком каблуке позволят выглядеть невероятно эффектно. Завершит образ пояс, который позволит подчеркнуть тонкую талию.

Серые джинсы-клеш с потертостями

Модные джинсы — это безошибочный выбор, чтобы выглядеть великолепно в 2024 году. Их можно увидеть в самых разных версиях: от классических темно-синих до облегающих и выцветших вариантов. Облегающая модель в сером цвете и деталями в виде перьев на штанинах – очень смелое заявление. К ним отлично подойдет классический пиджак.