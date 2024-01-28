Американские ученые выяснили, что голод может замедлить процесс старения

Как показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Мичиганский университет, голодание может способствовать увеличению продолжительности жизни человека.

В ходе эксперимента, проведенного на плодовых мушках, первая группа получала пищу, отличающуюся пониженной степенью содержания питательных веществ, в то время как у представителей второй группы стимулировали чувство голода при помощи красного цвета. Было установлено, что в данных группах мушки жили дольше, чем их сородичи, потреблявшие в два раза больше еды.

Ученые выражают надежду на то, что результаты эксперимента выступят в качестве отправной точки дальнейших исследований для пользы всего человечества.