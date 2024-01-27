Мнение: Эквадор платит тяжёлую цену за дружбу с США

1. В январе мафия в Эквадоре развязала войну против местных властей, с применением не только стрелкового оружия, но и, например, гранатомётов. За время правления проамериканского президента Ленина Морено, которого родители-социалисты назвали так в честь Владимира Ленина, преступность в стране выросла до угрожающих государству размеров. Блогер Genby пишет (ссылка):



Ленин Вольтер Морено Гарсес пришел к власти через 100 лет после другого Ленина. С мая 2017 по май 2021 год он был президентом Эквадора.

Уровень убийств при нем вырос с 5,6 на 100 000 населения в 2017 году до 26 на 100 000 в 2022 году.

Полный повтор событий ровно через 100 лет, но с противоположной стороны земного шара.

Вот здесь можно ознакомиться с подборкой видео, показывающей ужасы на улицах в Эквадоре.

2. Эквадор находится сейчас в одном шаге от того, чтобы попасть в список недружественных России стран (ссылка):



Власти Эквадора официально объявили о готовности передать российскую военную технику США в обмен на новую американскую на сумму $200 млн. Скорее всего речь идет о вертолетах Ми-171Е и ПЗРК “Игла”. Вдобавок они еще и назвали эту технику «металлоломом».

Американцам, конечно же, сама эта военная техника не нужна, но вот они могут передать её в рамках военной помощи третьей стороне. И вы наверняка догадались, о какой стороне идет речь — то есть там, где умеют управлять советской военной техникой. <…>

То есть Эквадор после такого шага спокойно может стать недружественным для России государством, наряду с Польшей, Латвией, США, Японией и другими. Тем более условия контрактов запрещают какую-либо передачу техники третьим странам. <…>

…для России Эквадор является важным поставщиком бананов, обеспечивая 96% российского импорта. Да, в рамках ответных мер России будет тяжело отказаться от всего импорта (с рынка бананы просто исчезнут), но сделать условия поставки более жесткими можно — все таки не только Эквадор для России является важным поставщиком, но и Россия для Эквадора является важным рынком.

Для справки: Эквадор в год поставляет около 82,9 млн ящиков бананов в Россию по 18 кг каждый.

К тому же, российские импортеры уже были предупреждены, что могут возникнуть перебои в поставках бананов из-за мятежа мафии в стране. Такие же проблемы может устроить и Россия, но в ответ на действия эквадорских властей, решивших передать так называемый «металлолом».

Напомню, что крупнейшие экспортеры бананов в мире: Индия, Китай, Бразилия, Филиппины и Индонезия. Пожалуй, нам будет выгодно, если Эквадор продолжит дружить с США. Распределить импорт бананов по нескольким дружественным нам странам будет и удобнее с точки зрения движения денег, и безопаснее.

3. Ленин Морено, напомню, это тот самый человек, который выдал британским властям Джулиана Ассанжа из эквадорского посольства в Лондоне. Ассанж сейчас находится в британской тюрьме, под угрозой экстрадиции в США, которым он успел сильно насолить своими разоблачениями.

Блогер Павел Шипилин пишет (ссылка):

Такер Карлсон навестил Джулиана Ассанжа, чем в очередной раз всколыхнул вяло текущую дискуссию о свободе слова как величайшей западной ценности. Этот австралийский разоблачитель сдернул гладко выглаженные брюки смокингов и поднял юбки с политического истеблишмента непогрешимого Запада, да так неожиданно и резко, что сильные мира сего не успели прикрыть ладонями белье.

Белье оказалось неприлично грязным. По мнению Такера Карлсона, Ассанжу не простили разоблачений бывший глава ЦРУ Майк Помпео и Хиллари Клинтон, чье влияние на американскую политику остается чрезвычайно высоким. Именно поэтому вот уже 11 лет Джулиан находится в замкнутом пространстве — семь лет в посольстве Эквадора и уже без малого четыре года в одиночной камере лондонской тюрьмы максимально строгого режима Белмарш, где содержатся самые отпетые преступники. Причем обвинение ему так и не предъявлено.

Сам Ассанж навсегда стал символом западного двуличия: свобода слова и самый справедливый суд на него не распространяются.

На свидание журналист поехал в компании с женой Джулиана Стеллой Морис. Она рассказала, какие фильтры проходит каждый раз, чтобы повидаться с мужем.

Сначала вы оказываетесь во внешнем здании, это так называемый центр для посетителей. Там проверяют ваше удостоверение личности, снимают отпечатки пальцев, выдают вам бейдж, и вы оставляете там все личные вещи. Вообще все. С собой нельзя брать ни ремень, ни носовой платок, ни даже ручку. Потом вы входите в главное здание, и там находятся такие как бы шлюзовые камеры. Проходите через первую, у вас снова снимают отпечатки пальцев, проверяют бейдж и смотрят в паспорт — это называется порядок посещения. А потом вас пропускают в помещение, похожее на зону досмотра в аэропорту. Там вы кладете обувь, ремни и куртку в рентгеновский интроскоп. После этого досматривают непосредственно вас: сначала вы проходите через рамку, потом вас просвечивают сканером вручную — под ногами, спереди и сзади. После этого личный досмотр — они заглядывают вам в рот, за уши и в волосы, а затем ощупывают. И ноги в том числе. Только после этого можно надеть обувь. Дальше вас ждет еще один шлюз, вы пересекаете двор и попадаете во внутреннее здание. Там снова сверяют ваши отпечатки пальцев, потом обыск с собакой, которая должна вас обнюхать. Только после этого вас пустят в зал для свиданий, где в очередной раз снимут отпечатки пальцев.

Такер Карлсон прошел все эти фильтры и унизительные осмотры и через два часа вернулся в автобус. Заметил, что Джулиан выглядит лучше, чем ожидал. Узник совести — заметьте, реальный, а не какой-нибудь задержанный на несогласованном митинге в России, — ни о чем не жалеет и вообще смотрит на будущее с оптимизмом.

По мнению журналиста, в США хотели бы избежать суда над Ассанжем, потому что процесс может стать приговором для американской судебной системы. Карлсон считает, что правозащитник будет просто сидеть в одиночке, пока не умрет.