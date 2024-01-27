 

Ученые рассказали об опасности сидячей работы

27.01.2024, 23:00, Разное
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Как сообщает издание JAMA Network Open, у людей, проводящих рабочий день в сидячем положении, значительно возрастает степень вероятности летального исхода от всех причин, особенно от заболеваний, относящихся к категории сердечно-сосудистых.

В ходе эксперимента, проведенного китайскими учеными, представляющими Тайбэйский медицинский университет на Тайване, 60% испытуемых в течение дня преимущественно сидели, 10% находились на ногах, а 30% чередовали сидячую работу и активность. За 12 лет было зарегистрировано 57% смертей, причем 57% случаев имело место в группе, представители которой преимущественно занимались сидячей работой.

Было установлено, что риск смерти от всех причин у лиц, которые в течение дня много сидят, выше на 16%, в то время как в случае с сердечно-сосудистыми заболеваниями данный показатель возрастает до 34%.     


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