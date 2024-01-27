 

Ученые рассказали о пользе написания текстов от руки

27.01.2024, 23:00, Разное
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Как сообщает издание Frontiers in Psychology, написание заметок от руки способствует развитию связей между различными зонами мозга намного лучше, чем печать на клавиатуре, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными.

В ходе эксперимента, в котором было задействовано 36 студентов, испытуемых просили написать ручкой или набрать на клавиатуре слово, появлявшееся на экране, задействовав при рукописном варианте сенсорный экран и цифровую ручку, а при печати используя один палец. Было установлено, что визуальная и двигательная информация, получаемая от органов чувств при использовании ручки, способствует более эффективному формированию связей в мозге, необходимых в процессе обучения, чем удары по кнопкам при печати на клавиатуре.

Исследователи подчеркнули: «Это также объясняет, почему дети, которые научились писать и читать на планшете, могут испытывать трудности с буквами, которые являются зеркальными изображениями друг друга, например, «B» и «D». Они буквально не чувствуют эти буквы».     


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