Ученые рассказали о пользе написания текстов от руки

Как сообщает издание Frontiers in Psychology, написание заметок от руки способствует развитию связей между различными зонами мозга намного лучше, чем печать на клавиатуре, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными.

В ходе эксперимента, в котором было задействовано 36 студентов, испытуемых просили написать ручкой или набрать на клавиатуре слово, появлявшееся на экране, задействовав при рукописном варианте сенсорный экран и цифровую ручку, а при печати используя один палец. Было установлено, что визуальная и двигательная информация, получаемая от органов чувств при использовании ручки, способствует более эффективному формированию связей в мозге, необходимых в процессе обучения, чем удары по кнопкам при печати на клавиатуре.

Исследователи подчеркнули: «Это также объясняет, почему дети, которые научились писать и читать на планшете, могут испытывать трудности с буквами, которые являются зеркальными изображениями друг друга, например, «B» и «D». Они буквально не чувствуют эти буквы».