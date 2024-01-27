Мнение: Рост турпотока в Арктику, закрытие Баренцева моря для Британии и беспокойство США из-за Аляски

1. Вместо поездок на Запад, в недружественные страны, россияне часто выбирают теперь путёвки в Сибирь и на европейский Север. Рост турпотока в этом направлении очень значительный (ссылка):



В Минэкономразвития (МЭР) России рассказали о росте в 2023 году турпотока на Дальний Восток и в Арктику. О том, что россияне массово устремились на отдых по этим направлениям, сообщил глава ведомства Максим Решетников <…>.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Решетников подчеркнул, что по сравнению с 2022-м годом турпоток увеличился на 40 процентов. Он добавил, что доля Дальнего Востока и арктических регионов в общем числе турпоездок по России выросла до 8,6 процента.

2. Россия начала запрещать доступ в наши северные моря рыболовам из недружественных стран. За русофобию надо платить. Кирилл Стрельников пишет (ссылка):



Еще не утихли вопли и проклятия японцев по поводу запрета, введенного Россией на ловлю рыбы Японией в районе Южных Курил, как уже можно готовиться к отборным ругательствам на языке Гарри Поттера: <…> на первом в этом году совещании правительства России было принято решение одобрить проект федерального закона “О денонсации соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве”, предложенный МИД и Минсельхозом и одобренный Совфедом России.

Суть решения: отныне Россия запрещает британским судам ловить рыбу в Баренцевом море. В свое время, а именно в 1956 году, СССР широким жестом разрешил англичанам эксплуатировать свои рыбные ресурсы, причем любители файвоклока не платили нам за промысел ни копейки. Данная практика плавно перекочевала в Российскую Федерацию, ставшую преемницей СССР, но и тогда за ловлю рыбы в Баренцевом море мы не стали брать с Великобритании деньги, исходя из духа подписанного договора “О режиме наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле”.

Однако 15 марта 2022-го Британия в одностороннем порядке прекратила действие данного режима и присоединилась к коллективным антироссийским санкциям, попутно до кучи вводя свои.

Согласно корпоративной легенде, в один прекрасный момент кто-то посмотрел на статистику, согласно которой минимум 33 процента потребляемой в Британии белой рыбы имеет российское происхождение, вспомнил о многочисленных гадостях, творимых “англичанкой”, и о бесплатной ловле рыбы у нас под носом, воздел руки к небу и провозгласил: “Доколе?!”

По мнению экспертов, данный запрет лишит активно гадящий нам Лондон многомиллиардных доходов, а на России не отразится совсем — от слова “никак”.

Напомним, что российский экспорт рыбопродукции многие годы был критически зависим от четырех рынков: 95 процентов экспортных поставок направлялось в Китай, ЕС, США и Японию, а, например, для США Россия была одним из главных поставщиков крабов, лосося, минтая и трески.

Этот фактор был отлично известен авторам глобальных антироссийских санкций, не имеющих аналогов в истории, и поэтому, не сумев навредить нам на других санкционных направлениях, в декабре прошлого года те же Соединенные Штаты ввели запрет на импорт рыбы и морепродуктов российского происхождения (даже поставляемых через третьи страны).

Однако, как водится, крабо-рыбная “перемога” тут же трансформировалась в “зраду”: в США резко подскочили цены на краба и нарисовался дефицит трески.

Мало того, вместо саморазрывания в клочки рыбная промышленность России сделала рывок. В частности, на вчерашнем совещании с участием президента Владимира Путина министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложил о рекордных выловах отечественных рыбаков по итогам 2023-го — более пяти миллионов тонн, что является лучшим показателем за последние 30 лет. При этом у нас достигнут уровень самообеспечения рыбной продукцией в 150 процентов, то есть мы вообще можем не экспортировать рыбу и морепродукты, кроме самых экзотических видов.

Чтобы цифры не расходились с делом, в июле прошлого года кабмин России запретил ввоз в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран (прежде всего из Евросоюза, Норвегии и США), а их ниши теперь должны заполнить отечественные производители, мощности которых с лихвой позволяют обеспечить потребности внутреннего рынка.

В работе масштабная программа по развитию рыбной отрасли в России: одно за одним строятся новые рыбоперерабатывающие предприятия, закладываются новые рыболовецкие суда (на очереди 60 штук), разрабатываются новые меры стимулирования внутреннего рынка.

Например, по указанию президента Министерство финансов в ближайшее время проработает с Минсельхозом вопросы расширения господдержки перевозок рыбопродукции с Дальнего Востока в центральные регионы России с целью снижения цен и расширения ассортимента.

В части экспорта активно идет перестройка маршрутов в новые страны: годом ранее мы поставляли рыбу в 60 стран, в этом — в 80.

И конечно, продолжаются мероприятия по территориально-рыбным вопросам: например, начаты консультации по пересмотру невыгодного для России соглашения по вылову рыбы в Беринговом море, подписанного в 1990 году тогдашним главой МИД СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером, согласно которому 80 процентов всего объема вылова досталось американцам, а нам осталось только 20.

3. В США начали обсуждать вопрос возвращения Аляски России (ссылка):

Представитель Госдепартамента США, чье имя не называется, на брифинге ответил на вопрос журналиста о вероятности возвращения Аляски России. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник Госдепа оценил вероятность возвращения Аляски России и подчеркнул, что Москва не получит территорию, проданную Вашингтону в XIX веке. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста, утверждавшего, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски названа «незаконной».

Кроме того, репортер перепутал дату исторической сделки и назвал 1983 год вместо 1867-го. Предполагается, что он мог задать его после подписания Путиным указа о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом.

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, отреагировал на эту новость (ссылка):

По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна.

На практике, мы вполне можем получить Аляску после развала США. Но я не думаю, что Россия будет предпринимать осознанные шаги в этом направлении, так как перекрашивание карты мира в свой цвет — невыгодная в 21-м веке стратегия. Гораздо практичнее будет иметь дело с независимой страной, Аляской, у которой будут тесные торговые и политические связи с Россией.