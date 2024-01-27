 

DT – США впервые за 15 лет разместят ядерное оружие в Великобритании

27.01.2024, 22:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

США собираются разместить на британской авиабазе Лейкенхит ядерное оружие, мощность которого в три раза превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, пишет The Daily Telegraph. Британская газета обнаружила на сайте госзакупок документы Пентагона, которые свидетельствуют о том,что США закупят на авиабазу, где в годы холодной войны размещали ядерное оружие, новое оборудование и построят там жильё для военных.


AP

На фоне «возрастающей угрозы со стороны России» США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на документы Пентагона. 

По данным издания, речь идёт об авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк. Туда США планируют отправить боеголовки B61-12, мощность которых может достигать 50 килотонн — это в три раза больше, чем мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Британская газета обнаружила на сайте госзакупок документы Министерства обороны США, размещённые на этой неделе и в августе 2023 года. Из них следует, что на базу заказали новое оборудование, в том числе баллистические щиты для защиты «ценных активов», гидравлические пандусы для разгрузки транспортных средств в рамках подготовки к предстоящей ядерной миссии в Великобритании. А в июне на базе начнут строить новый комплекс для проживания американских военнослужащих.

Ещё в июне 2022 года США объявили, что разместят на базе, которую Лондон сдаёт в аренду Вашингтону, две эскадрильи истребителей F-35.

До 2008 года на базе Лейкенхит хранилось 110 американских ядерных бомб B61, однако необходимость в их хранении в Великобритании отпала на фоне снижения напряжённости в международных отношениях.

В сентябре 2023 года официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет считать «эскалацией» возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании. По словам Захаровой, переход США и НАТО к конфронтационному курсу в отношении РФ и практика размещения ядерного оружия Вашингтона в других странах вынуждают Москву принимать «компенсирующие контрмеры». 


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