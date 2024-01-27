USA Today – спикер палаты представителей США назвал договорённости по границе и Украине от сената «нежизнеспособными»

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В американских СМИ уже долго распространяются слухи о том, что переговоры о законопроекте по вопросу границы, в который также включены положения о помощи Украине, проходят крайне тяжело и республиканцы даже идут на какие-то уступки. Однако в нижней палате конгресса идти навстречу демократам, похоже, не планируют: как пишет USA Today, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что, если договорённости, достигнутые сенатом, будут спущены в его палату на одобрение, они сразу же станут «нежизнеспособными».



AP

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон предупредил, что, если законопроект об укреплении мер безопасности на границе, также содержащий положения о помощи Украине, будет спущен в палату сверху из сената, законопроект окажется «нежизнеспособным», пишет USA Today. По информации издания, такую позицию Джонсон выразил в письме, которое в пятницу утром разослал соратникам-республиканцам в нижней палате конгресса.

Напомнив, что в СМИ распространяются слухи о том, что переговоры о законопроекте по границе проходят крайне тяжело, Джонсон подчеркнул, что если то, что пишут о содержании черновой версии документа — правда, то он «всё равно окажется нежизнеспособным, дойдя до палаты представителей».

В своём послании спикер снова призвал сенат не продолжать переговоры о своём законопроекте, а просто одобрить уже поддержанный палатой документ H.R. 2, который предполагает значительно более жёсткий курс по границе и мигрантам. По мнению Джонсона, этот законопроект уже «содержит базовые реформы законодательства, необходимые для того, чтобы на самом деле принудить администрацию Байдена урегулировать катастрофу на границе».

Впрочем, данный документ практически не имеет шансов получить одобрение сенаторов, поскольку в палате представителей его не поддержал ни один член Демократической партии, а в сенате большинство остаётся как раз за демократами, отмечает корреспондент USA Today.