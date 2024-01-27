Рупор кремлевской пропаганды: “Творцов” выгоняют и депортируют

Коллаборационист Галкин жалуется, что Россия выгнала его с Бали. Хотя выгоняли его местные власти в соответствии с местным законодательством. Российские законы на Бали не действуют.

Точно также и в случае с другими коллаборационистами, которых выгоняют из других стран или не дают там зарабатывать деньги. Юридические отношения с ними выстраиваются на основе местного законодательства, которое коллаборационисты своими действиями нарушают.

Россия не может заставить власти других стран преследовать коллаборационистов. Максимум, указать по линии МИДа на нежелательность данных персонажей. Но определяющим является прежде всего позиция местных властей и ее соответствие местному законодательству.

Ну а то, что к России прислушиваются в азиатских и арабских странах, это как раз иллюстрация того. что попытки изолировать России на международном уровне провалились, что беглые коллаборационисты в своих расчетах 2022-го года не учли и теперь пожинают последствия своей глупости, подлости и недальновидности.

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