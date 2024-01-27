 

Рупор кремлевской пропаганды: “Творцов” выгоняют и депортируют

27.01.2024, 22:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Коллаборационист Галкин жалуется, что Россия выгнала его с Бали. Хотя выгоняли его местные власти в соответствии с местным законодательством. Российские законы на Бали не действуют.

Точно также и в случае с другими коллаборационистами, которых выгоняют из других стран или не дают там зарабатывать деньги. Юридические отношения с ними выстраиваются на основе местного законодательства, которое коллаборационисты своими действиями нарушают.

Россия не может заставить власти других стран преследовать коллаборационистов. Максимум, указать по линии МИДа на нежелательность данных персонажей. Но определяющим является прежде всего позиция местных властей и ее соответствие местному законодательству.

Ну а то, что к России прислушиваются в азиатских и арабских странах, это как раз иллюстрация того. что попытки изолировать России на международном уровне провалились, что беглые коллаборационисты в своих расчетах 2022-го года не учли и теперь пожинают последствия своей глупости, подлости и недальновидности.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / SCI Rep: динозавры использовали яркие перья для запугивания добычи

27.01 / На Луне обнаружены валуны с аномальными магнитными свойствами

27.01 / Ногти в «пузырьковой ванне» – свежий минималистичный тренд зимы: особенности модного маникюра

27.01 / Квадратный красный френч – новинка зимы: особенности модного маникюра

27.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Чем меньше гражданских украинцев погибнет – тем хуже

27.01 / Мнение: О показательной порке «жертвы агрессии»… Израиль — виновен?

27.01 / Выращенная в космосе зелень представляет потенциальную угрозу

27.01 / Врач-кардиолог Вадим Закиев предупредил о риске фатальных последствий при необоснованном приеме аспирина

27.01 / В коммунальных платёжках россиян появился пункт «На Wildberries»

27.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Стратегия Демократической партии — создать одну партию, чтобы у избирателей не было выбора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика