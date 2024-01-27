 

SCI Rep: динозавры использовали яркие перья для запугивания добычи

27.01.2024, 21:50, Разное
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Как сообщает издание Scientific Reports, небольшие динозавры, относящиеся к категории всеядных и насекомоядных, обладали недоразвитыми оперенными крыльями, которые животные использовали с целью наведения страха на потенциальную жертву.

Для проведения эксперимента была создана модель двуногого динозавра Каудиптерикса, жившего около 124 миллионов лет назад и имевшего размер, сравнимый с павлином. Типы испуга были протестированы на кузнечиках, учитывая то обстоятельство, что их близкие родственники в период существования Каудиптерикса уже населяли Землю.

Было установлено, что в том случае, когда Робоптерикс использовал крылья, кузнечики покидали укрытие в 93% случаев, в то время как при использовании только хвоста данный показатель составлял 47%. Кроме того, уточнили ученые, степень эффективности охоты значительно повышалась за счет белых пятен на крыльях и перьев на хвосте.       


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