SCI Rep: динозавры использовали яркие перья для запугивания добычи

Как сообщает издание Scientific Reports, небольшие динозавры, относящиеся к категории всеядных и насекомоядных, обладали недоразвитыми оперенными крыльями, которые животные использовали с целью наведения страха на потенциальную жертву.

Для проведения эксперимента была создана модель двуногого динозавра Каудиптерикса, жившего около 124 миллионов лет назад и имевшего размер, сравнимый с павлином. Типы испуга были протестированы на кузнечиках, учитывая то обстоятельство, что их близкие родственники в период существования Каудиптерикса уже населяли Землю.

Было установлено, что в том случае, когда Робоптерикс использовал крылья, кузнечики покидали укрытие в 93% случаев, в то время как при использовании только хвоста данный показатель составлял 47%. Кроме того, уточнили ученые, степень эффективности охоты значительно повышалась за счет белых пятен на крыльях и перьев на хвосте.