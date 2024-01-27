 

На Луне обнаружены валуны с аномальными магнитными свойствами

27.01.2024, 21:50, Разное
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Согласно пресс-релизу Мюнстерского университета, на Луне, а именно в области Рейнер Гамма, обнаружены валуны, отличающиеся аномальными магнитными свойствами.

Ученые отмечают, что данные валуны отражают свет вовсе не так, как аналогичные объекты, находящиеся на поверхности спутника Земли, уточнив, что в основе исследования лежит анализ изображений лунных пород, проведенный при помощи искусственного интеллекта.

Исследователь Оттавиано Рюш, представляющий Институт планетологии Мюнстерского университета, уточнил: «Современные знания о магнитных свойствах Луны очень ограничены, поэтому новые породы прольют свет на историю спутника и его магнитного ядра».    


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