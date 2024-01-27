На Луне обнаружены валуны с аномальными магнитными свойствами

Согласно пресс-релизу Мюнстерского университета, на Луне, а именно в области Рейнер Гамма, обнаружены валуны, отличающиеся аномальными магнитными свойствами.

Ученые отмечают, что данные валуны отражают свет вовсе не так, как аналогичные объекты, находящиеся на поверхности спутника Земли, уточнив, что в основе исследования лежит анализ изображений лунных пород, проведенный при помощи искусственного интеллекта.

Исследователь Оттавиано Рюш, представляющий Институт планетологии Мюнстерского университета, уточнил: «Современные знания о магнитных свойствах Луны очень ограничены, поэтому новые породы прольют свет на историю спутника и его магнитного ядра».