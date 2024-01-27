Ногти в «пузырьковой ванне» – свежий минималистичный тренд зимы: особенности модного маникюра

Тенденции минимализма в маникюре сейчас в моде, и если вы предпочитаете нейтральные классические ногти, которые подчеркивают естественный вид их кончиков, то ногти «в пузырьковой ванне» — лучший выбор для вас. Интенсивность едва заметного розового с молочным оттенком и блестящего верхнего слоя можно регулировать в соответствии с вашими предпочтениями.

Новинка для любого образа

Когда молочные тона сочетаются с розовыми оттенками, получаются ногти, напоминающие нежную, мягкую пену в ванне. Цвет подходит всем оттенкам кожи, а минималистский тренд ногтей подходит для любого случая и формы ногтей и делает ногти очень элегантными. Поэкспериментируйте с количеством слоев в зависимости от того, предпочитаете ли вы слегка прозрачный или более плотный вид.

Легко и просто

Ногти «в пузырьковой ванне» в настоящее время очень модны, и их можно легко воссоздать дома. Вам нужно нанести только один слой базового покрытия, затем два слоя прозрачного лака для ногтей и завершить маникюр слоем верхнего покрытия. Но вы также можете использовать любой молочно-розовый нюдовый оттенок, который вам нравится.

Для миндалевидных ногтей

Нюдовый розовый оттенок прекрасно смотрится на ногтях любой длины и формы, но когда вы сочетаете его с ногтями миндалевидной формы идеальной формы, вы получаете такой элегантный маникюр, который хорошо подчеркивает естественную красоту кончиков ваших ногтей. В принципе, миндалевидная форма отлично смотрится с любым цветовым решением, но «пузырьковая ванна» – идеальный вариант.

Квадратные ногти

Квадратным ногтям также подойдет нежно-розовый цвет. Они подходят как для повседневных образов, так и для особых случаев – для дня рождения, 8 марта или выпускного бала. Или, например, для свадьбы, чтобы оживить белый наряд и придать ему более гламурный вид. Кстати, невесты уже не первый год останавливаются именно на розовом маникюре.

Хромированный вид

Классический вид пенной ванны также можно очень хорошо сочетать с хромированной отделкой, если вы хотите опробовать различные варианты и добавить гламурный элемент. Обе тенденции одинаково популярны, и это сказочное сочетание создает идеальный зимний образ. Для женщин, которые любят находиться в центре внимания, – именно то, что надо!

Сочетайте с блестками

Если простой дизайн кажется вам слишком скучным, добавьте немного блесток, которые будут красиво отражать свет. С помощью нескольких акцентных ногтей вы можете быстро и легко создать игривый образ, который станет лучшим дополнением вашего праздничного наряда.

Нежные цветы

Нюдовый лак для ногтей нежно-розового тона можно красиво дополнить цветами. Это создает романтический образ, который идеально подойдет для последних дней зимы как предзнаменование первых дней весны. Смешайте белый и фиолетовый лак для ногтей, чтобы создать цветы с мраморным эффектом, и добавьте немного золотого блеска, чтобы завершить образ.

Добавляем стразы

Если вам недостаточно простого маникюра пастельного цвета, добавьте крошечные стразы. Это самый простой способ для тех, кто не обладает художественными навыками, придать ногтям игривый и стильный вид.