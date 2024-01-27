 

Politico – сокращение международной помощи толкает экономику Украины на край пропасти

27.01.2024, 21:14, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В начале февраля всё внимание Киева будет приковано к саммиту в Брюсселе в надежде, что ЕС всё же выделит Украине столь необходимую помощь в размере €50 миллиардов на четыре года, пишет Politico. Без западной помощи Украину ждёт крах бюджетной системы.


AP

Рост оборонного бюджета и сокращение международной помощи грозят поставить экономику Украины на край пропасти, пишет Politico. Неудивительно, что в начале февраля всё внимание Киева будет приковано к Брюсселю, где представители Европейского союза должны утвердить выделение помощи Украине в размере €50 млрд до 2027 года.

Бюджет Украины на 2024 год предусматривает выделение почти $40 миллиардов — примерно половины общих расходов страны — на оборону, которые почти полностью будут покрыты за счёт налогообложения. Ещё примерно $40 миллиардов необходимо для обеспечения функционирования остального государственного аппарата — от выплат по социальному обеспечению до системы здравоохранения. По данным Международного валютного фонда, в этом году Украине потребуется по меньшей мере $37 миллиардов внешней поддержки, большая часть которой, надеются в Киеве, поступит от ЕС и США, хотя ни Брюссель, ни Вашингтон пока не приняли окончательного решения ни о размере помощи, ни об условиях её выделения.

Эксперты предупреждают, что если Украина всё же может пережить некоторую задержку в получении западной помощи, хотя и с негативными экономическими последствиями, то вот полное прекращение поддержки приведёт к краху бюджетной системы страны.


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