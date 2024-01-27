Рупор кремлевской пропаганды: Чем меньше гражданских украинцев погибнет – тем хуже

"Чем меньше мирных жителей Украины погибнет от рук россиян, тем меньше о нас будут писать иностранные СМИ, тем меньше граждан других стран будут знать, тем

меньше будет доступно помощи" .

Алина Сарнацкая, аспирантка кафедры социальной работы, ушедшая в ВСУ.

Отсюда собственно и мотив ВСУ организовывать убийства гражданского населения, иначе про деятельность ВСУ будут плохо знать на Западе.

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