Рупор кремлевской пропаганды: Чем меньше гражданских украинцев погибнет – тем хуже
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"Чем меньше мирных жителей Украины погибнет от рук россиян, тем меньше о нас будут писать иностранные СМИ, тем меньше граждан других стран будут знать, тем
меньше будет доступно помощи" .
Алина Сарнацкая, аспирантка кафедры социальной работы, ушедшая в ВСУ.
Отсюда собственно и мотив ВСУ организовывать убийства гражданского населения, иначе про деятельность ВСУ будут плохо знать на Западе.
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Источник: Colonel Cassad
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