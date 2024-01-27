Мнение: О показательной порке «жертвы агрессии»… Израиль — виновен?

А сколько было криков, что раз #Израиль — «невинная жертва», то он имеет право на любую самооборону! То есть, ровно на всё, что укладывается в принцип талиона и даже многократно превосходит его. На обстрелы жилых зданий. На разрушение целых кварталов. На уничтожение мирных жителей под видом «боевиков». Вы, кстати, в курсе, что уже 26 тыс. 257 палестинцев погибли в результате израильских атак на сектор Газа? А что из этого числа две трети — это женщины и дети/подростки?

Так что суд над «жертвой агрессии» не мог не состояться.

Он и начался под эгидой #ООН. Международный суд — не путать с МУС в Гааге, который всего лишь инструмент Запада по преследованию неугодных «режимов» — вынес промежуточное решение по иску ЮАР против Израиля. Ответчик обвинялся в нарушении законов и обычаев войны, а также в геноциде палестинцев. По мнению Претории, военные действия Израиля в секторе Газа, сопровождающиеся неизбирательными и массовыми ракетно-бомбовыми и артиллерийскими ударами, привели к «разрушению жизни сотен тысяч палестинцев». А значит, равнозначны геноциду. Ведь страдает и гибнет от них в основном мирное население (см. цифры выше).

Вообще, конечно, удивителен поворот колеса Истории. Страна, чьи жители считают себя жертвами или потомками жертв Холокоста, теперь сама обвиняется в массовых убийствах по национальному признаку. И при этом яростно отстаивает своё «#право» действовать в Газе именно так. На грани геноцида.

А может быть, уже и за гранью. Международный #суд ООН пока не вынес вердикта по основной части иска против Израиля. Но он допустил саму возможность признания непропорционального и неизбирательного ответа Тель-Авива на теракт ХАМАС — преступлением геноцида. Ибо предписал Израилю незамедлительно «принять все возможные меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газа, для наказания причастных к ним военных и гражданских лиц и для улучшения гуманитарной ситуации в анклаве».

Израильские официальные лица не раз утверждали, что АОИ соблюдает законы войны. И что обвинения в обратном — ложны и граничат с антисемитизмом. Так было и на этот раз. «Мы ожидаем, что суд полностью отбросит все эти абсурдные и нелепые обвинения», — повторил в ходе судебных прений представитель правительства Израиля Эйлон Леви. А его коллега, адвокат Таль Бекер, заявил во время слушаний, что Израиль действует в своём праве, поскольку, боевики ХАМАС «пытали детей на глазах родителей, сжигали людей, систематически насиловали и наносили увечья». Но вердикт коллегии из 17 судьей указывает на то, что суд не согласен считать даже самые варварские преступления «агрессора» своего рода индульгенцией для «жертвы». И усмотрел в действиях израильской стороны признаки геноцида палестинцев.

Это можно считать знаковой победой Глобального Юга над коллективным Западом, который почти полностью поддерживает Израиль. Но победой больше моральной. Хотя решения Международного суда являются окончательными и не подлежат обжалованию, у судей нет возможности обеспечить их исполнение. И у всей ООН — нет. Она так и не стала глобальным полицейским, хотя такую возможность предусматривали страны-основательницы. И предпочла беззубую роль выразителя глубокого беспокойства и крайней озабоченности. Но это — отдельная тема.

Возвращаясь к вердикту — теоретически он мог бы привести к международным санкциям против Израиля, став для них правовой основой. На практике вряд ли коллективный Запад откажет в поддержке своему ближневосточному союзнику, несмотря на все сопутствующие издержки такого решения. И это лишь углубит растущую пропасть с Глобальным Югом. Но западные правительства, не готовые смириться с утратой «золотым миллиардом» своего эксклюзивного и доминирующего положения в мире, похоже решили замкнуться в рамках осьмушки человечества. Вместо того, чтобы учиться на равных взаимодействовать со своими бывшими колониями и доминионами. Что ж, гордыня ещё никому не приносила пользы.

Процесс деглобализации набирает обороты. Мир станет более конфликтным и кризисным. И всё потому, что узкая прослойка «белых господ» в решающий момент Истории не смогла перешагнуть через собственный эгоизм. На всех фронтах.

В итоге — им же хуже?

А Израилю — кранты?

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