Выращенная в космосе зелень представляет потенциальную угрозу

Как сообщает издание Nature, салат и другие овощи, выращенные на борту Международной космической станции в условиях невесомости, могут представлять собой опасность при употреблении в пищу, о чем рассказали американские ученые, представляющие Университет штата Делавэр.

Исследователи отмечают, что микрогравитация на МКС повышает степень уязвимости растений перед патогенами, среди которых присутствуют кишечная палочка и сальмонелла.

Крошечные поры в стеблях и листьях, называемые устьицами, обычно в случае воздействия бактерий закрываются, но в условиях микрогравитации этого, по неизвестной пока причине, не происходит.