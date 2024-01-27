 

Выращенная в космосе зелень представляет потенциальную угрозу

27.01.2024, 20:45, Разное
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Как сообщает издание Nature, салат и другие овощи, выращенные на борту Международной космической станции в условиях невесомости, могут представлять собой опасность при употреблении в пищу, о чем рассказали американские ученые, представляющие Университет штата Делавэр.

Исследователи отмечают, что микрогравитация на МКС повышает степень уязвимости растений перед патогенами, среди которых присутствуют кишечная палочка и сальмонелла.

Крошечные поры в стеблях и листьях, называемые устьицами, обычно в случае воздействия бактерий закрываются, но в условиях микрогравитации этого, по неизвестной пока причине, не происходит.


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