Врач-кардиолог Вадим Закиев предупредил о риске фатальных последствий при необоснованном приеме аспирина

Кардиолог Вадим Закиев предостерег от потенциально опасных последствий при необоснованном использовании аспирина. Он также поделился информацией о возможных побочных реакциях, включая серьезные и опасные, такие как инсульт.

Аспирин широко известен своей положительной ролью в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, ишемический инсульт, ИБС и атеросклероз. Однако следует помнить, что этот препарат должен быть выписан только врачом.

Кардиолог Закиев подчеркнул опасности, связанные с неправильным приемом аспирина. Он уточнил, что многие люди могут столкнуться с побочными эффектами, такими как изжога, боль в области желудка, язвы и даже кровотечения, включая внутренние кровотечения в мозге или из геморроидальных узлов.

Закиев также предостерег от приема аспирина людей с язвенными поражениями, склонностью к синякам, носовым и другим кровотечениям. Если врач не назначил аспирин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, то рекомендуется рассмотреть альтернативу – статины.

Статины способны снизить уровень “плохого” холестерина и уменьшить риск развития инфаркта миокарда и инсульта, при этом редко вызывая побочные эффекты по сравнению с аспирином, подводит итог эксперт.