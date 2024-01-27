 

В коммунальных платёжках россиян появился пункт «На Wildberries»

27.01.2024, 19:53, Разное
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Минфин, Минстрой и представители частного бизнеса на межведомственном совещании пришли к окончательному решению проблемы со сгоревшим складом Wildberries под Санкт-Петербургом. Внеплановые расходы будут компенсированы за счёт коммунальных платежей россиян в течение 3 лет.

Поскольку Wildberries за неделю до пожара включили в число системообразующих предприятий, компания может рассчитывать на различные меры поддержки со стороны государства, включая возмещение ущерба при стихийных бедствиях, затронувших незастрахованное имущество. Однако в фонде национального благосостояния на эту задачу средств нет, поэтому решено было впервые задействовать механизм «общественной компенсации» – деньги внесут компании, оказывающие жилищно-коммунальные услуги и взимающие за это плату, а те в свою очередь истребуют средства с жителей многоквартирных и частных домов.

Первоначально интернет-магазин требовал реализовать схему за 2 года максимум, ссылаясь на то, что иначе ему придётся платить штрафы и повышенные проценты, однако правительство встало на защиту интересов россиян и настояло: взимание денег растянется на 3 года, чтобы не создавать неожиданную нагрузку на семейные бюджеты.

«Это инновационная схема финансирования, которая до сих пор существовала у нас только на бумаге, – пояснил источник в комиссии. – И это исключительное удобство для всех сторон процесса. Компания получит возмещение по своим незастрахованным активам, уничтоженным в результате форс-мажорной ситуации, государство не будет вынуждено изыскивать средства из бюджета или ФНБ, а граждане в свою очередь помогут одному из крупнейших предприятий удержаться на плаву, внесут свой вклад в дело государственной важности».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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