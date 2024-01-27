Рупор кремлевской пропаганды: Стратегия Демократической партии — создать одну партию, чтобы у избирателей не было выбора

Интервью генерального прокурора Техаса Кена Пэкстона о связях администрации Байдена с мексиканскими наркокартелями.

Вы только что упомянули о картелях и их роли в этом вопросе. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Я не уверен, что большинство американцев понимают, какое влияние на США оказывают наркокартели и картели, занимающиеся торговлей людьми из Латинской Америки. Что вам известно об этом?

Я знаю, что они стали значительно влиятельнее при администрации Байдена. Они стали зарабатывать гораздо больше денег с тех пор, как Трамп перестал быть у власти. Всё потому, что Трамп занимался такими делами, как обеспечение соблюдения федерального законодательства, и это действительно работало. Многие люди говорят, что нам нужно исправить нашу иммиграционную систему. Что ж, может быть, это и так, но нам также определённо нужно обеспечить соблюдение имеющихся законов. Мы знаем, что они могут работать, потому что так было при Трампе.

С тех пор картели стали сотрудничать с китайцами и импортировать фентанил. Мы потеряли тысячи детей и более ста тысяч взрослых американцев из-за передозировки фентанила — а они даже не подозревали, что принимают фентанил.

Поэтому перед нами стоит следующая проблема: картели получают от 10 до 12 тысяч долларов за одного человека. Чем больше людей они ввозят в страну, тем больше денег они зарабатывают и тем шире они могут распространять свою сеть. И они не станут отказываться от этого, если они зарабатывают миллиарды долларов на наркотиках, торговле людьми, секс-торговле, других преступлениях и импорте людей. Я думаю, что по мере того, как они набирают силу и получают всё больше средств, эта сеть будет только расти во время правления Байдена и следующему президенту — надеюсь, Трампу — придётся с этим разбираться.

Вы генеральный прокурор одного штата из 50. Меррик Гарланд — генеральный прокурор всех 50 штатов. Если вы всё это знаете, то и он должен. Так почему же Меррик Гарланд, помимо очевидной причины — его ненависти к Америке, — ничего не делает с этой проблемой?

Очевидно, таков план. Такова стратегия. Таковы все их предвыборные стратегии. И эта стратегия началась с того самого дня, когда Джо Байден сказал: «Мы не собираемся никого депортировать». Тогда он привёл к власти таких людей, как Меррик Гарланд, которые не возражали против несоблюдения федерального закона и которым было всё равно, соблюдает ли Конституцию президент или они сами.

Их цель проста. Думаю, это две вещи. Им нужно больше голосующих за них людей, а это отличный шанс привезти их сюда. Потом они проведут им амнистию. И они привозят их в основном в республиканские штаты. Так они хотят навредить республиканским штатам — полагаю потому, что с мигрантами связаны определённые расходы.

Но сегодня американцы, что называется, «голосуют ногами». Они покидают Калифорнию, Иллинойс, Нью-Йорк — и едут во Флориду, в Техас и Теннесси. Они едут в республиканские штаты, потому что там жизнь лучше. Им не придётся иметь дело с высокими налогами и другими положениями, и они смогут обеспечить лучшую жизнь для своих семей.

И демократы это понимают. Байден и его команда понимают это. Так что часть их способа борьбы с этим: «А давайте просто навредим республиканским штатам! Давайте занесём им побольше преступности, с которой им придётся иметь дело, — и люди вряд ли захотят туда ехать. Давайте увеличим их расходы. Им придётся повысить налоги, чтобы платить всем этим нелегальным мигрантам, которых они не просили, но которых федеральное правительство запустило к ним».

Так что я думаю, что это стратегия, состоящая из двух частей. Они хотят нанести вред республиканским штатам, причинить как можно больше ущерба. И даже если это означает, что погибнут дети или другие люди, они готовы пожертвовать ими ради голосов избирателей и нанесения урона республиканским штатам. Люди могут говорить: «Как цинично!» Но я смотрю на то, что они делают, а не на то, что говорят.

В 1980-х, когда я там жил, Калифорния была самым богатым штатом, наименее коррумпированным, с лучшими школами и дорогами. А теперь, разумеется, это самый коррумпированный штат, однопартийный и непригодный для жизни. И всё это из-за иммиграции. Это только её вина. Только иммиграция. Так почему бы не сделать то же самое с Техасом, что и было их изначальной целью?

Так и будет. Это произойдёт со всей страной, и особенно с республиканскими штатами, потому что именно туда они привозят большинство нелегалов. В этом и заключается стратегия. Заполнить республиканские штаты, чтобы заставить их заниматься проблемами, преступностью и расходами.

А ещё там будет больше избирателей. У этих мигрантов появятся дети. Эти люди будут голосовать, и демократы предполагают, что эти голоса пойдут в их пользу. Вот их стратегия. Потому что если сделать Техас и ещё несколько штатов демократическими, с нами фактически произойдёт то же, что и с Калифорнией.

У нас однопартийная система, в которой нет подотчётности, нет конкуренции. У избирателей нет возможности изменить ситуацию, если система подстроена так, что у власти находится только одна партия. И в этом в конечном счёте заключается стратегия Демократической партии — создать одну партию, чтобы у избирателей не было выбора.

https://russian.rt.com/inotv/2024-01-27/TCN-pooshhryaya-migrantov-demokrati-hotyat – цинк

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