 

Эксперт Ульянов рассказал об опасности приложений, определяющих номер

27.01.2024, 19:35, Разное
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Как заявил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов, приложения, разработанные для определения номера и позволяющие вычислить мошенников, могут представлять опасность непосредственно для владельцев мобильных устройств, на которых они установлены.

Отметив, что подобные приложения осуществляют сбор личных данных пользователь, эксперт уточнил: «При установке такие приложения запрашивают доступ не только к списку контактов, но часто к сообщениям, файлам и документам, фото и видео, микрофону, данным геопозиционирования, сведениям об активности приложений и многие другие разрешения».

Особое внимание Ульянов уделил тому факту, что полученные таким образом персональные данные могут передаваться приложением не только разработчикам, но и сторонним организациям.     


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