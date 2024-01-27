Эксперт Ульянов рассказал об опасности приложений, определяющих номер

Как заявил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов, приложения, разработанные для определения номера и позволяющие вычислить мошенников, могут представлять опасность непосредственно для владельцев мобильных устройств, на которых они установлены.

Отметив, что подобные приложения осуществляют сбор личных данных пользователь, эксперт уточнил: «При установке такие приложения запрашивают доступ не только к списку контактов, но часто к сообщениям, файлам и документам, фото и видео, микрофону, данным геопозиционирования, сведениям об активности приложений и многие другие разрешения».

Особое внимание Ульянов уделил тому факту, что полученные таким образом персональные данные могут передаваться приложением не только разработчикам, но и сторонним организациям.