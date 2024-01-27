NASA: робохирург MIRA позволит врачам с Земли удаленно оперировать в космосе

Американская компания Virtual Incision отправит роботизированный аппарат MIRA на Международную космическую станцию, он предназначен для проведения удаленных операций. Согласно официальному сайту Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, старт запланирован на 30 января. Это устройство, которое напоминает по форме погружной блендер, имеет длину около полуметра и весит 900 граммов. Оно оборудовано двумя манипуляторами для работы с хирургическим инструментом.

Однако Virtual Incision пока не планирует проводить операции на МКС с использованием MIRA. Вместо этого аппарат используют для тренировок по разрезанию смоделированных хирургических тканей и будет удаленно управляться с Земли. Представители компании считают, что эта технология найдет свое применение не только в космосе, но и в отдаленных и малонаселенных регионах Земли, где отсутствуют современные больницы.

Кроме MIRA ракета Cygnus также доставит на МКС другое научное оборудование, включая 3D-принтер для точной печати мелких металлических деталей и систему для выращивания искусственной сетчатки глаза в условиях микрогравитации.