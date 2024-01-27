 

NASA: робохирург MIRA позволит врачам с Земли удаленно оперировать в космосе

27.01.2024, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американская компания Virtual Incision отправит роботизированный аппарат MIRA на Международную космическую станцию, он предназначен для проведения удаленных операций. Согласно официальному сайту Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, старт запланирован на 30 января. Это устройство, которое напоминает по форме погружной блендер, имеет длину около полуметра и весит 900 граммов. Оно оборудовано двумя манипуляторами для работы с хирургическим инструментом.

Однако Virtual Incision пока не планирует проводить операции на МКС с использованием MIRA. Вместо этого аппарат используют для тренировок по разрезанию смоделированных хирургических тканей и будет удаленно управляться с Земли. Представители компании считают, что эта технология найдет свое применение не только в космосе, но и в отдаленных и малонаселенных регионах Земли, где отсутствуют современные больницы.

Кроме MIRA ракета Cygnus также доставит на МКС другое научное оборудование, включая 3D-принтер для точной печати мелких металлических деталей и систему для выращивания искусственной сетчатки глаза в условиях микрогравитации.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Премьер-министр Словакии запретил Галкину, Макаревичу и Слепакову выступать на территории страны

27.01 / Установлена связь между продолжительностью жизни собаки и ее размером

27.01 / Фицо: Словакия намерена осуществлять шаги по упорядочиванию отношений с РФ

27.01 / Невролог Игорь Мацокин предупредил о последствиях длительного приема лекарств от головной боли.

27.01 / Мнение: О продажном союзнике России… Задёшево перекупили?

27.01 / Миллиардер Дэвид Рокфеллер, о смерти которого объявляли в 2017 году, появился на мероприятии в Нью-Йорке

27.01 / Мнение: Как Джордж Сорос организовал в США эпидемию магазинных краж

27.01 / Мнение: О медленном признании страшной правды… Так Россия не врёт?

27.01 / Mehler Protection: бронекостюм ExoM выдерживает очередь из АК-47 с 10 метров

27.01 / Болгарский певец Азис заменит Филиппа Киркорова на российской эстраде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика