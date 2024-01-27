Установлена связь между продолжительностью жизни собаки и ее размером

Как сообщает издание Daily Mail, продолжительность жизни небольших собак выше, чем у представителей крупных пород, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Вашингтонский университет.

Было установлено, что большие и маленькие собаки сталкиваются со схожими заболеваниями, однако в случае с миниатюрными породами последствия, в подавляющем большинстве случаев, менее серьезны.

Собаки, вес которых превышает отметку в 20 килограммов, чаще, как отмечают исследователи, имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом и более подвержены онкологическим заболеваниям, чем их менее крупные сородичи.