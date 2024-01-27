 

Фицо: Словакия намерена осуществлять шаги по упорядочиванию отношений с РФ

27.01.2024, 17:55, Разное
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил 27 декабря в интервью телеканалу TASR, что страна начнет действия по упорядочиванию отношений с Россией. Политик подчеркнул, что он намерен проработать эти отношения аналогично тому, как он работает над улучшением связей с Украиной.

Фицо также выразил надежду на прекращение огня на Украине, но признал, что Словакия ограничена своими возможностями и влиянием в этом вопросе. Он подчеркнул, что стремится поддерживать нормальные отношения как с Киевом, так и с Москвой.

Премьер-министр отметил, что Украина должна создать условия для транзита газа из РФ в Европу к концу 2024 года, когда истечет срок действия соглашения с “Газпромом”. В противном случае, Словакия и другие страны будут вынуждены искать политически осуществимые решения для продолжения транзита.

Фицо также выразил готовность поддержать выделение €50 млрд Украине со стороны Евросоюза в течение следующих четырех лет.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявил, что страна стремится остановить распространение русофобии и считает Восток важным партнером, а страны БРИКС, с Россией и Китаем во главе, представляют будущее мировой экономики.


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