Невролог Игорь Мацокин предупредил о последствиях длительного приема лекарств от головной боли.

Невролог Игорь Мацокин предостерег об опасности длительного приема медикаментов против головной боли. В интервью aif.ru специалист объяснил, что такая практика небезопасна для здоровья, особенно если лекарства употребляются без контроля в течение продолжительного периода времени.

“Принимать препараты с противовоспалительным и обезболивающим эффектом более 10 дней крайне рискованно, поскольку это существенно повышает вероятность лекарственно индуцированной или рикошетной головной боли”, – подчеркивает Мацокин.

Кроме того невролог предостерег от употребления алкогольных напитков и некоторых продуктов при головной боли, так как алкоголь может усилить ее симптомы из-за своего сосудорасширяющего действия.

Чтобы избегать ухудшения состояния Мацокин рекомендует людям с головной болью избегать потребления цитрусовых, шоколада, жирных сыров, пива и красного вина.

Невролог также советует вести дневник при учащающихся случаях головной боли, фиксируя время, интенсивность и длительность ее проявления. Это может помочь выявить возможные причины и обратиться за помощью к врачу.