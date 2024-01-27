 

Собчак высказалась о своей причастности к запрету на въезд в ОАЭ Моргенштерна*

27.01.2024, 17:46, Новости дня
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Уехавший из России Алишер Моргенштерн* последние два года жил и работал в Дубае. Но теперь рэперу запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Многие считают, что в этом косвенно виновата Ксения Собчак, которая не так давно опубликовала скандальное интервью с Моргенштерном*.

Журналистка
высказалась о причастности к запрету на въезд в ОАЭ для Моргенштерна
в телеграм-канале. Знаменитость своим заявлением развеяла все домыслы. Ксения рассказала, что после интервью общалась с Алишером* несколько раз. Молодой человек дал понять, что у Собчак нет причин считать себя виновной в его трудностях.

“Он сам говорил, что я и второе интервью в реальности не имеют к его кейсу ни малейшего отношения на самом деле”, – рассказала Собчак.

Она также отметила, что, по словам самого Алишера*, сложности у него появились из-за каких-то коммерческих дел. А само интервью не стало причиной отказа в продлении визы.

Напомним, Моргенштерн* поделился в соцсетях тем, что ему отказали во въезде в Дубай, где жил и занимался бизнесом. До этого там были отменены выступления рэпера. Артист обратился к властям ОАЭ, чтобы выяснить причину отказа. Он признался, что Дубай стал для него домом, и пока не понимает, где будет жить дальше.

* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.



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