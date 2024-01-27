Мнение: О продажном союзнике России… Задёшево перекупили?

Турецкий Паша́ Реджеп #наш Эрдоган, как следует покочевряжившись и поторговавшись, ожидаемо заключил новую сделку с Америкой. В обмен на допуск Швеции в #НАТО, он получил всё, что просил. Умеет человек торгануть собой и страной.

Хотя кто в этом сомневался? Рыночная #экономика — она такая…

Администрация Джо Байдена одобрила продажу истребителей F-16 Турции после того, как турецкий парламент на этой неделе ратифицировал документ о приеме Швеции в НАТО. Госдепартамент поздно вечером в пятницу уведомил Конгресс #США об одобрении продажи самолетов на сумму 23 млрд долл., а также сопутствующей продажи современных истребителей F-35 Греции на сумму 8,6 млрд долл. Конгресс ещё должен проголосовать по этому вопросу. Но он наверняка одобрит сделку, которая даёт новые заказы американскому ВПК.

Некоторые конгрессмены, правда, ранее выражали озабоченность «соблюдением прав человека» в Турции. Однако теперь они как-то притихли. И не потому, что турецкие власти услышали голос правозащитников. Просто теперь торги окончены, сделка заключена. И можно озаботиться «правами человека» там, где по поводу каких-либо поставок Америка всё ещё торгуется.

Турция давно стремилась обновить свой парк F-16 и поставила ратификацию членства Швеции в зависимость от одобрения продажи новых самолётов. Заключённая ею сделка с Вашингтоном включает 40 новых F-16 и оборудование для модернизации 79 уже имеющихся у страны истребителей этого типа. Заслуживает уважения, как быстро были улажены все разногласия и согласованы все нюансы. С другой стороны, это же для Украины найти F-16 «очень сложно», даже маленькую партию приходится собирать по крохам из почти списанных. А для турецкого союзника — пожалуйста. Новенькие, только что с заводского ангара.

Теперь на очереди другой вопрос. За сколько продадут себя венгры, участвующие сразу в двух аукционах. Вы же не думаете, что венгерский премьер Виктор Орбан блокирует помощь Украине от ЕС и членство Швеции в НАТО из любви к Путину или за московские #деньги?

А за сколько Россию продаст #Китай?

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