 

Миллиардер Дэвид Рокфеллер, о смерти которого объявляли в 2017 году, появился на мероприятии в Нью-Йорке

27.01.2024, 17:33, Разное
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На традиционном благотворительном вечере Dawn of Charity в Нью-Йорке заметили человека, подозрительно похожего на миллиардера Дэвида Рокфеллера, который по официальной версии скончался в 2017 году в возрасте 101 года и 101 дня. Это мероприятие проводится Фондом Рокфеллеров раз в 7 лет и собирает ряд наиболее богатых и влиятельных людей мира.

Журналисты видели, как пожилой мужчина, с трудом передвигавшийся самостоятельно, некоторое время общался с высокопоставленными гостями мероприятия, после чего к нему подошли люди, по всей видимости работающие в охранной компании Рокфеллера-младшего, и проводили в лимузин Cadillac LT без номеров. Корреспондент New York Post, пытавшийся проследить за машиной, вскоре был остановлен сотрудниками ФБР и арестован по обвинению в хранении наркотиков.

Официальных комментариев от семьи Рокфеллеров не поступало, но крупнейшие американские СМИ вскоре удалили опубликованные фотографии с предполагаемым 108-летним миллиардером, объяснив это ошибкой – на мероприятии якобы был совсем другой человек, который к тому же потребовал убрать его снимки. Небольшие частные издания, работающие за пределами США, продолжают утверждать, что на фото был именно Рокфеллер-старший. Предположительно после встречи он отбыл частным рейсом в Швейцарию, где у семьи миллиардеров есть поместье в Альпах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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