Мнение: Как Джордж Сорос организовал в США эпидемию магазинных краж

В большей части штатов США окружных прокуроров выбирают те же избиратели, которые голосуют, например, на выборах президента. А там, где есть выборы, есть и «доноры», которые жертвуют деньги на избирательную кампанию для участников. Но если выборы президента или губернатора штата «стоят» очень дорого, и там речь идёт о вложениях в десятки и сотни миллионов долларов, то «купить» избрание регионального прокурора можно за небольшие деньги, так как серьёзных драк за эти кресла нет.

Несколько лет назад Джордж Сорос воспользовался ситуацией, чтобы поставить на поток избрание своих ручных окружных прокуроров в разных штатах. Получилось очень выгодно: затратив совсем немного, господин Сорос может теперь единолично определять, что является нарушением закона, а что не является.

К примеру, именно мистера Сороса американцы должны благодарить за эпидемию шоплифтинга, то есть магазинных краж. Прокуроры Сороса не возбуждают уголовные дела по «мелким» кражам — до 1000 долларов, допустим — так что опекаемые филантропом угнетённые меньшинства имеют теперь надёжный источник безопасного заработка. В нашем постсоветском бардаке девяностых такой безопасности у воришек не было — хоть милиции тогда было не до расследования мелких краж, но «шоплифтера», пойманного на горячем, могли поколотить сами потерпевшие. В США иначе: полиция закрывает глаза на воровство, но не на агрессию в адрес «диндунаффинов», как их ласково называют американцы. Если какой-нибудь расист только попробует грубо обойтись с негром, тащащим из его магазина охапку новых курток, будьте уверены, верный прокурор Сороса немедленно даст указание отправить белого угнетателя в тюрьму. Возможно, это не вполне соответствует духу американской конституции и букве законов США, но, как верно заметил Наполеон III, «не важно, как проголосуют, а важно, как посчитают».

Движет прокурорами не только чувство благодарности к денежному мешку, оплатившему им победу на выборах. Будучи умным человеком, господин Сорос продвигает идейных персон с политкорректной биографией — тех, кто полностью разделяет его взгляды.

К примеру, Летиция Джеймс, генеральный прокурор Нью-Йорка, занималась до избрания продвижением интересов негров, позже работала в группе губернатора по вопросам «разнообразия» в судебной системе, то есть пыталась по мере сил увеличить там долю негров и долю тех, кто гордо носит радужный значок на лацкане пиджака. Излишне пояснять, что госпожа прокурор — сильная и независимая чернокожая женщина, которая состоит в Демпартии США и с большим энтузиазмом принимает личное участие в срамных парадах (ссылка). Уже после избрания генеральным прокурором она травила Дональда Трампа, преследуя его холдинг «Трамп Организейшн».

Возможно, карьера мисс Джеймс будет развиваться. Она уже начинала бороться за пост губернатора Нью-Йорка в 2022, но сняла свою кандидатуру на праймериз в пользу дружественного кандидата. У Летиции Джеймс есть основания претендовать на это кресло: она пыталась засудить предыдущего губернатора Нью-Йорка, Эндрю Куомо, когда того обвиняли в целовании рук женщинам и в тому подобных непристойностях.

Кресло окружного прокурора Сан-Франциско также является мощным трамплином. Достаточно упомянуть Камалу Харрис, которая стала первой небелой женщиной-прокурором на этом посту, а потом выросла до вице-президентом США. Если завтра старине Байдену резко поплохеет, то его официальные обязанности будет исполнять именно госпожа Харрис.

Впрочем, Камала Харрис уже давно не прокурор. Сейчас окружным прокурором Сан-Франциско работает Брук Дженкинс, дочь студента из Сальвадора, которому пришлось покинуть США после окончания срока действия студенческой визы. Она занималась политкорректными делами о преступлениях «на почве ненависти» и, в целом, вполне соответствовала типичному облику члена команды господина Сороса. Но нет — как пишут консервативные СМИ, Брук Дженкинс является не слугой, а врагом филантропа. Она победила на выборах его ставленника, предыдущего окружного прокурора, а потом уволила 15 его людей и пообещала наводить в городе порядок железной рукой.

Лично я смотрю на эту возню в Сан-Франциско скептически — госпожа Дженкинс ровно так же собирает «команду из цветных женщин», как это делал бы любой соросовец на её месте (ссылка). Хуже того, в Сан-Франциско, как и по всей Америке, всё ещё бушует эпидемия шоплифтинга (ссылка). Если бы Брук Дженкинс действительно хотела навести в городе порядок, думаю, она устроила бы уже несколько карательных рейдов, выцепила пару десятков воров и показательно, под видеокамеры крупных СМИ, впаяла им суровое наказание за разбой. Повторюсь, прокурор в США не пишет законы, но имеет большую власть в их толковании. Если диндунаффин, выходя из магазина, толкнул продавщицу так, что та упала, это можно называть невнимательностью, а можно — грабежом или разбоем. И госпожа Дженкинс, кажется, склоняется к первому, то есть к соросовскому варианту.

Всё вышесказанное не является секретом в США, однако тема оптовой покупки Джорджем Соросом прокуроров была до недавнего времени табу для крупных СМИ. Джордж Сорос — один из самых рукопожатных людей в Америке, заслуженный иерарх глубинного государства. Кроме того, мистер Сорос — еврей, а вы сами знаете, как в США называют тех, кто пишет, что богатые евреи тайно контролируют власть.

Полагаю, шалости так и сходили бы мистеру Соросу с рук, однако влиятельные еврейские организации начали в итоге войну против Илона Маска, когда тот поднял против них бунт. Про один из эпизодов войны вы наверняка слышали — евреи приказали главным корпорациям США расторгнуть контракты на рекламу с Твиттером, чтобы разорить соцсеть, а Илон Маск пообещал их за это засудить.

Другой эпизод, менее известный в Рунете, касался как раз скупки Джорджем Соросом прокуроров. Илон Маск враждует с Джорджем Соросом — не в последнюю очередь из-за трагической судьбы своего сына, которого соросовская пропаганда сделала марксистом и толкнула под оскопляющий нож хирурга. Сейчас Илон Маск сравнивает Сороса со злодеем Магнето из комиксов и утверждает, что пожилой филантроп «ненавидит человечество и хочет подорвать саму ткань цивилизации».

Так как Илон Маск — это Илон Маск, крупные американские СМИ не могут игнорировать его реплики. Понятно, что в каждую статью с описанием событий журналисты вставляют слова «Гитлер» или «антисемитизм», но сами слова креативного инженера им всё же приходится до публики доносить.

Цитирую Форбс (ссылка):

— Замечания Маска были сделаны в ответ на твит венчурного капиталиста и раннего инвестора «Спейс Икс» Дэвида Сакса, который раскритиковал поддержку Соросом прогрессивных кандидатов в окружные прокуроры на выборах и назвал его действия «однозначно разрушительными для закона и порядка в американских городах».

— Маск согласился с Саксом, обвинив Сороса в том, что тот приказывал «своим ручным прокурорам… сводить к минимуму судебное преследование даже серьёзных преступников».

— Затем Маск напрямую обвинил усилия Сороса по реформе уголовного правосудия в том, что на комика Дэйва Чаппелла напали в Лос-Анджелесе в прошлом году. Маск утверждал, что нападавший получил всего лишь незначительное наказание за свое преступление.

— Маск также обрушился на Антидиффамационную лигу, которая раскритиковала его предыдущие высказывания в адрес Сороса, написав в твиттере: «АДЛ следует просто убрать букву “А”».

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…Помимо групп гражданского общества, таких как АДЛ, высказывания Маска также подверглись критике со стороны Министерства иностранных дел Израиля. Израильские официальные лица также обвинили Твиттер в неспособности бороться с «антисемитскими заговорами и разжигающими ненависть высказываниями, направленными против евреев».

А вот тот самый твит Дэвида Сакса, на который Илон Маск отвечал (ссылка):

Джордж Сорос настолько уникально разрушительно повлиял на порядок и законность в американских городах, что для описания хаоса, который он принёс, появилось специальное название: “Прокуроры Сороса”. Его организация описала свою стратегию в статье для Политико в 2016 году: изменить закон не через законодательные органы, а путём финансирования малобюджетых выборов окружных прокуроров. Назначенные Соросом прокуроры затем изменяли закон через злоупотребление прокурорским усмотрением.

Стратегия Сороса сработала, потому что мало кто обращал внимание на очень местные выборы окружных прокуроров. Никто не ожидал, что внешнее финансирование придёт и попытается радикально изменить их качество жизни. Теперь, когда результаты стали ясны, многие обратили на это внимание. Это заставило некоторые основные СМИ и левые политические группы попытаться представить любую критику в адрес Сороса как антисемитизм. Это абсурдно.

Сорос стремился оказать несоразмерно большое влияние на государственную политику. Он не должен быть защищён от критики. В любом другом контексте влияние денег в политике было бы законной темой для обсуждения. Действительно, в демократии важно признавать, когда особые интересы подрывают общественные интересы.

В общем, весело живут в США, не приходится американцам скучать. Сейчас главной новостью у нас является Техас, где местный губернатор закусился с федеральным центром по вопросу мигрантов и даже двигает уже по карте войска. Некоторые наивные блогеры поспешили уже объявить происходящее чуть ли не гражданской войной, однако, мне кажется, это сугубо предвыборная толкотня, ничего даже близко похожего на реальный бунт или сепаратизм. Завтра мы с Кримсональтером будем обсуждать Техас и Дональда Трампа в Клубе Зелёной Свиньи, и я, может быть, даже выложу фрагмент видео в блог.

Так вот, в США живут весело, и я радуюсь, что нахожусь сейчас на другом континенте. Также я рад, что главный фонд Сороса уже признан в России нежелательной организацией, и что мы потихоньку вычищаем ядовитые закладки, которые заслуженный филантроп в изобилии оставил у нас за тридцать лет.