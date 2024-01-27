 

“Снимался вместо него”: двойник оскандалившегося Киркорова раскрыл народу правду

27.01.2024, 16:40, Новости дня
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Последствия нашумевшей “голой” вечеринки Насти Ивлеевой до сих пор отражаются на некоторых артистах. Филипп Киркоров был отменен на всех новогодних телеэфирах. Ему пришлось извиняться перед поклонниками за участие в тусовке, но многие до сих пор осуждают артиста.

Официальный двойник Филиппа Киркорова Алексей Егожинский с пониманием относится к этой ситуации. Он считает, что народный артист не потерял актуальности и популярности после участия в вечеринке,

Алексей также признался, что лично знаком с королем эстрады и является его дублером. Егожинского часто зовут перед съемками рекламы с участием Киркорова, чтобы выбрать удачные ракурсы и локации.

“В кино я снимался вместо него. В фильме “Последний богатырь” есть сцена, где Киркоров в кадре с Буруновым. В какой-то момент была нужна только его спина. Взяли мою спину”, – раскрыл двойник Филиппа Бедросовича правду.

Он уверен, что скандал с “голой” вечеринкой стал дополнительным пиар-поводом для артиста, и от этого его востребованность и популярность в разы возросла. По мнению Егожинского, Филипп Киркоров не переживает, так как не сделал ничего криминального. Алексей гордится, что представляет на сцене именно этого артиста, так как считает его настоящим трудоголиком.


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