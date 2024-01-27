Мнение: О медленном признании страшной правды… Так Россия не врёт?

Тягостно, нехотя, по грану в день #Украина вынужденно принимает страшную правду. Её военные в нарушение всех договоров и конвенций сбили российский самолёт в российском воздушном пространстве. И тем самым убили 65 украинских граждан, которые возвращались домой в рамках процедуры обмена. Теперь их родным в лучшем случае и то не скоро будут переданы их останки в закрытых и запаянных цинковых ящиках.

Страшная участь!

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что все 65 пленных из списка, который после крушения российского самолёта Ил-76 опубликовала главред RT Маргарита Симоньян, действительно должны были участвовать в обмене 24 января. Об этом штаб сообщил в Facebook (принадлежит Meta, признанной судом экстремистской и запрещённой в России). Ранее, напомню, украинская сторона заявляла, что либо 18, либо восемь фигурантов этого теперь уже мартиролога уже были обменяны 3 января.

Ну, то такое. Украинские власти врут, когда открывают рот. А когда держат его на замке — обдумывают, как бы половчее соврать. Иные, видимо, в «незалежную» #власть не проходят по конкурсу. И отдельная тема: лжецами и фейкомётами нужно открыто назвать каждого из тех «простопаш», кто сутками вопили в ЖЖ про подложность списка Марго Симоньян.

Что дальше? Дальше Украине придётся — снова с трудом и «не хочу» — признать, что 65 этих погибших на борту Ил-76 всё же были во время его последнего полёта. Вопреки всем фейкам про «груз ракет» и воплям «где тела?». А затем предстоит самый тяжёлый шаг. Признать свою ответственность за эту трагедию. Безо всяких ссылок на «во всём виновата #Россия», начавшая первой

Это не вопрос, признают ли эту горькую правду украинцы. Вопрос в том, когда они её признают?

Ваши прогнозы?

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