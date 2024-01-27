 

Mehler Protection: бронекостюм ExoM выдерживает очередь из АК-47 с 10 метров

27.01.2024, 15:41, Разное
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Немецкая компания Mehler Protection представила новый бронированный экзоскелет под названием ExoM, который предназначен для военнослужащих и сотрудников полиции. Информация о разработке данного снаряжения была опубликована на официальном сайте компании.

Согласно данным от Mehler Protection, бронепанели экзоскелета обеспечивают баллистическую защиту, соответствующую европейскому стандарту VPAM8. Это означает, что бронекостюм способен выдержать попадания трех пуль калибра 7,62×39 мм (который используется в автоматах АК-47 и многих других штурмовых винтовках) с расстояния в 10 метров.

ExoM имеет титановый каркас, который перераспределяет до 70% общей нагрузки с плеч пользователя. Кроме того, компания утверждает, что гибкий позвоночник, скользящий поясной ремень и шарнирно-сочлененные тазобедренные, коленные и голеностопные суставы обеспечивают сохранение пользователем до 99% обычного диапазона движений.

Важно отметить, что ExoM является пассивным экзоскелетом, что означает, что в нем нет моторизованных приводов и источников питания для них. Однако компания не предоставляет информацию о весе данного комплекта защитного снаряжения и не раскрывает тип использованной баллистической защиты.


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