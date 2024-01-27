Strefa Biznesu – отношение поляков к украинцам ухудшилось — «они стали нам конкурентами»

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Сентиментальность поляков к украинцам ослабла, говорит эксперт рынка труда и основатель Personnel Service Кшиштоф Инглот. В беседе с Strefa Biznesu он объясняет, что это связано с опасениями того, что украинцы смогут не только отнять у его сограждан работу, но и снизить темпы роста заработной платы в стране. Одновременно он призывает сосредоточиться на положительных аспектах миграции с целью создания интегрированного общества.



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Каждый пятый поляк стал негативно относиться к украинцам — следует из данных «Барометра польского рынка труда» компании Personnel Service. Это на 8 процентных пунктов больше, чем в предыдущем аналогичном исследовании. В свою очередь, 38% поляков нейтрально относятся к восточным соседям, и этот показатель на 8% процентных пунктов меньше по сравнению с мартом 2023 года. Одновременно практически каждый третий респондент заявляет о положительном отношении к украинцам, пишет Strefa Biznesu.

Авторы анализа подчёркивают, что можно выделить две возрастные группы, отношение которых к беженцам в Польше отличается. Самый высокий процент негативного отношения к украинцам наблюдается среди людей в возрасте 25-34 лет — 20% ответов, в то время как люди в возрасте 55 лет и старше демонстрируют преимущественно положительное отношение — 31%.

«Из нашего «Барометра польского рынка труда» отчётливо следует, что сентиментальность поляков к украинцам ослабла. Также возросла обеспокоенность по поводу того, что работники с Украины составят нам конкуренцию на рынке труда. Этот тип страха особенно заметен среди молодых людей, которые только начинают свой путь на трудовом поприще», — объясняет в интервью Strefa Biznesu Кшиштоф Инглот, эксперт рынка труда и основатель Personnel Service.

По его словам, это связано с тем, что такие люди, часто находясь в поиске своего первого места трудоустройства, хотят работать именно официантами или продавцами, и в этом секторе, по оценкам Кшиштофа Инглота, украинцы на самом деле составляют им конкуренцию. «Исходя из детального рассмотрения результатов, 17 процентов людей в возрасте 18—24 лет боятся конкуренции со стороны украинцев и 15 процентов — работающих в возрастной группе 25—34 года», — подчёркивает он.

Strefa Biznesu обращает внимание и на то, что обеспокоенность поляков по поводу украинских граждан на польском рынке труда увеличивается на фоне темпов роста зарплат. 40% респондентов опасаются, что приток рабочих с Украины может замедлить темпы роста зарплат. Одновременно 32% поляков не разделяют этих опасений.

По мнению польского эксперта, ввиду ухудшения отношения к украинским беженцам стоит сосредоточить усилия в первую очередь на социальном образовании. По его словам,

необходимо объяснить согражданам именно преимущества разнообразия в рабочей среде, особенно потому, что польский рынок по-прежнему сталкивается с проблемой нехватки сотрудников. «Следовательно, устранение недоразумений и повышение осведомлённости о положительных аспектах миграции могут иметь ключевое значение для создания более интегрированного общества. Это также один из главных вызовов, с которыми сталкиваются люди, отвечающие за создание новой миграционной политики, в которой так сильно нуждается наша страна», — резюмирует Кшиштоф Инглот.