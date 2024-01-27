 

Болгарский певец Азис заменит Филиппа Киркорова на российской эстраде

27.01.2024, 15:33, Разное
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Известный своей схожестью с Филиппом Киркоровым болгарский певец Азис (Васил Троянов Боянов) высказал свою готовность заменить народного артиста на российской эстраде в ближайшее время. 

«В России я известен и там меня любят, – заявил Азис. – До меня дошли известия о том, что Филипп не сможет появляться на сцене какое-то время, а то и всю жизнь. Я готов заменить его на российской эстраде, никто даже и не заметит разницы, что я пришёл, пока об этом не объявят. Я уверен, что захожу в правильную дверь».

Российские и болгарские поклонники Азиса поддержали смелое решение исполнителя.

«Это очень смелое решение, особенно в нынешней ситуации. Российской эстраде нужна свежая кровь, свежие идеи и свежие лица, а то там просто не останется болгар», – пишет в комментариях под интервью один из поклонников певца.

Также стало известно, что все концерты Филиппа Киркорова, проходящие в России, с 1 марта 2024 года будет проводить Азис. Тем временем Следственный комитет начал проверку Азиса на причастность к пропаганде ЛГБТ и нетрадиционных ценностей. Глава ведомства взял проверку под свой личный контроль.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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