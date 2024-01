Мнение: Письмо: “Он сильно КСЖ”

Разберите письмо сами, расскажите, что будет дальше в этой истории.

А еще: кто автор по типу и степени заморозки, и какие она сделала ошибки.

Справитесь?

silikogen

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Мне 30 лет, я ушла от мужа, с которым была с несовершеннолетия и который хотел от меня детей, и провела год в сексонли с мужчиной, который старше меня на 18 лет.

Позавчера это закончилось.

Мой муж А. старше меня на 8 лет. Он очень хороший человек и многое для меня сделал. Благодаря ему я смогла исправить свою жизнь, найти своё призвание.

Я с родителями одно время жила за границей. Потом сбежала из дома. То образование мне пришлось оставить, но я надеялась, что смогу продолжить его в России. Мне всегда было важно получить профессию и работать. А. помог с устройством в школу. Затем университет. Это была моя огромная радость. Стабильность. А. за меня подал отклик на вакансию моей мечты (я бы сама никогда не отправила своё резюме туда) и меня взяли. С тех пор я работаю там и очень счастлива.

А. – человек с необычными чертами. Он КСЖ и сильно КСЖ. Его всегда напрягало моё «постороннее» взаимодействие, он считал и считает, что у меня врождённое кокетство, как он это называет. И что я сама этого не замечаю. Но мне нечего было скрывать, все мои переписки и пароли были открыты.

А. сделал мне предложение в самом начале, но без кольца. Мол, пойдем, распишемся. Мне это казалось каким-то серьезным. Потом, через несколько лет, когда мы были в гостях у моих бабушек и дедушки (они живут далеко и я каждый год старалась к ним приехать в свой отпуск), он сделал мне официальное предложение.

Мой дедушка очень любил А. Очень.

После брака А. изменился. Стал ещё строже. Особенно ему не нравился парень с работы Д. А. говорил, что тот ко мне подкатывает, а я не замечаю. Чтобы я пообещала, что не буду никогда использовать смайлики в переписке с Д. Я пообещала.

Время шло, А. стал строже. Учил, как мыть руки, гладить, закрывать двери. Постоянно вместе. Нежелательно в магазины одной. Говорил, что хочет детей. Я боялась. Дети – связка на всю жизнь. А связывать её настолько крепкими узами с таким человеком… Он бы меня жевал, а я бы не смогла уйти из-за детей.

Потом дед умер. Я прилетела на похороны, мы тогда с бабушкой поговорили хорошо… Она спрашивала про детей, я сказала ей про свои сомнения. Она сказала, что и раньше замечала «определенные черты в А., но решать только мне. Но чтобы я подумала.

И я начала думать. Я вдруг осознала, насколько брак это серьезно. Что если я ношу чужую фамилию, значит, я точно жена. А жены обычно заводят со своими мужьями детей.

А я не хочу заводить с мужем детей. Когда был жив дедушка, я даже и не думала об этом. А тут как стена упала.

А потом произошёл конфликт. А. опять стал смотреть мою переписку на работе. И в переписке с Д. были смайлики с моей стороны. Муж тогда позвал меня и стал говорить, какая я Б. Что я разрушаю брак. Что он среди своих подчиненных видел много раз, как из невинных переписок вырастает нечто большее. Что он не позволит наставить себе рога. Что развод. Выключил телефон и уехал на несколько часов.

Это сильно на меня повлияло. Я ведь знала, что он не хочет развода. Но ведь сказал.

Я ходила на игры типа «Что? Где? Когда?». В другой команде играл мужчина. Он на меня смотрел, а мне он всегда нравился. Мне казалось, что он старше лет на 10, не больше.

Через время после предложенного А. развода я сама написала этому мужчине (СВ). Он ответил. Мы стали общаться. Сказал, что по воскресеньям он с дочками. Кольца не носил, о жене не говорил. Подумала, что в разводе.

Стали переписываться. Обменялись телефонными номерами. Стали переписываться там.

СВ – финансовый директор, много работает. Рассказывал, что часто ночует на работе, домой он приезжал поздно. Мы могли видеться один-два раза в неделю. Гуляли, он рассказывал мне стихи.

Я узнала, что он старше. Но я не чувствовала разницы. Мне с ним было хорошо, дотрагиваться до него, говорить с ним… Мы поцеловались. И я поняла, что не знала, что такое поцелуи. Раньше я была к ним безразлична, не понимала, зачем люди это делают. А теперь поняла. Поняла.

После поцелуя я сказала А., что хочу развод. А. говорил, что против. Что никому меня не отдаст. Что мы всегда будем вместе. Что через несколько лет в окружении наших детей мы будем над этим смеяться. Про СВ я ему рассказала. А. просил повременить, я согласилась малодушно. С СВ продолжала встречаться и переписываться.

Через пару месяцев мне стала эта ситуация невыносима. Я опять предложила развод. А. предлагал пойти к психологу, был категорически против.

СВ знал, что я замужем. И что я хочу развод.

Я не знаю, когда общение с СВ стало слишком особенным для меня. Появились общие слова, выражения, шутки, понятные только мне и ему. Я называла его серым волчком, а он говорил, что будет меня кусать за бочок… Он пел мне песни… Хотели устроить соревнование по сбору ягод, валяться на полянках в медовых цветах… Мне казалось, что я вижу свет в его глазах. Что я вижу его душу, что она живая, она пульсирует. Он говорил, что я вдохновляю его на жизнь. Что у него есть многое, но это не делает его не то что счастливым, но даже просто весёлым. А со мной он об этом забывает. Что у него много нерастраченного тепла и, если оно мне нужно, оно моё.

Он смеялся… И глаза у него смеялись. И я смеялась. И душа моя летела. Когда мы просто лежали рядом, я слушала его сердце. Размеренное и спокойное. Он говорил, что для меня он шевелится. Как-то я сказала, что мне повысили зарплату и я хочу его куда-нибудь позвать, а он сказал, чтобы я лучше пригласила его в свою квартиру, когда я перееду от А. Что он захватит инструменты и всё сделает с радостью.

Иногда я хотела закончить общение. Пыталась надавить на себя. Что сошла с ума внезапно. Что нужно всё закончить и просто родить ребёнка, ведь мне пора. Что вдруг это просто моя боязнь серьезных перемен, и этот «взбрык» – следствие.

СВ в такие мои моменты говорил, что я ему небезразлична, что тяжело это ему. Мне и самой тяжело было. Не понимала, где земля, где небо. Жизнь так резко изменилась…

Как-то СВ мне отправил своё фото. У него было такое лицо… Глаза блестят сухим блеском. И тоска в них. Написал: I’m so happy, you know :). У него часто такое бывало, что он пишет грустные вещи с улыбкой. Я о нём тревожилась… (он принимает антидепрессанты, да и не только из-за этого). Время от времени он говорил, что нам нужно поговорить о чем-то, но никогда потом об этом не заговаривал.

Спрашивала у него как-то, что ведь я сплю только с ним (с А. не было близости, мы спали в разных комнатах), и ведь он тоже спит только со мной. Он ответил, что только со мной.

Потом я опять поговорила с А. о разводе. Он принял спокойно, сказал, что понимает моё состояние (я спать не могла). Но что развестись всегда успеем, давай ты съедешь, поживем так, а потом решим. У меня камень упал с плеч. Я переживала, накручивала себя. А. шутил, помню ли я женщину, которой руки отрубили в лесу. Про Дездемону. При просмотре передач мог сказать, что если муж убил неверную жену, то это ок.

А тут он сказал вместо «я тебя не отпущу» – уходи, обо всём договоримся.

В декабре я съехала, А. помогал с переездом, хотя я хотела сама, но разве его остановишь… СВ приехал ко мне на новую мою квартиру. Подарил мне чайник, штучку на чайник, чтобы он дольше оставался тёплым…

На играх общались как просто знакомые. Мне казалось, что это из-за разницы в возрасте и моего статуса пока ещё замужней женщины.

Я не понимала его поведения, оно казалось мне странным. Но в то же самое время мне казалось, что со мной он радостный. Наверное, я сошла с ума, но я видела в его глазах любовь. А близость с ним была такой близкой… Я таяла, таяла, таяла. Чувствовала единение, какие-то глубинные порывы, забвение мыслей. Он что-то шептал мне, я шептала ему. Мы были только вдвоем. Друг в друге. Глаза в глаза. Дыхание в дыхание. Я говорила ему, как мне с ним классно, а он говорил, что ему ни с кем больше не классно.

А потом я узнала, что он женат. Два дня назад. Он как-то скидывал мне свои комментарии на площадке одной. А я не знаю, почему меня вдруг потянуло прочитать другие его комментарии (а ведь я никогда, никогда (!) такого не делала). И я прочитала.

Что у него жена, а младший ребенок совсем маленький.

Не знаю. Вены скрутило. Я так ошиблась. Ведь можно было спросить, а я всё это время думала, что он в разводе… И успела его полюбить. Очень полюбить.

Я написала ему, что только узнала, что он женат. Что я не знала этого, не знала. Он приехал. Сказал, что сначала думал, что я в курсе, а потом понял, что нет, но не сумел сказать. Не смог найти ту грань, на которой стоило остановиться. Что с женой они поженились, чтобы завести детей. Что он с ней не спит. И давно уже ничего не хочет. А со мной понял, что живой. Сказал, что был со мной не по-бл*дству, что его ко мне тянуло. Что он хочет продолжить. Я сказала, что я его люблю, но чтобы он не приезжал ко мне больше никогда. Он сказал, что не может этого обещать, и уехал.

Сегодня, в пятницу, приезжал. Я хотела отдать ему вещи, которые подарил. Но не с посылом, мол, получи, фашист, ничего мне от тебя не надо. Просто тяжело смотреть на них. Тяжело держать их дома, а выбросить не могу. Он не взял. Сказал, что подаренное с душой нельзя возвращать. Оставила. В глазах у него слезы, улыбается. У меня в глазах слезы, улыбаюсь. Говорили о чем-то… Рассказал свой сон, что он пытался мне позвонить, но отвечали только похожие, но не я. Я сказала, что сейчас вирус ходит, вызывающий странные сны. Обнялись, слышала стук сердца, не поняла, чей.

Сказал, что его отношение ко мне осталось прежним, что, если я захочу и позову, он приедет. Ответила, что не позову. Ушел.

А мне так хотелось кричать вслед — вернись-вернись-вернись. Любовь моя, вернись. Но я молчу. Что у меня на сердце, что на душе… Как сказать? Дыра? Технологическое отверстие… Не знаю. Хожу, забиваю ноги. Работа моя. Моя работа. Без неё никак. Вот бы набрать её ещё больше, но пока это невозможно. Спорт у меня давно каждый день, держит (спасибо Вам, Эволюция, спорт есть в моей жизни благодаря Вам). Но как же мне на сердце… как. Куска нет. Нет куска.

И ведь я всё ещё его люблю.

Спасибо Вам, Эволюция.

Вы офигенная.