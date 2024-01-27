PLOS Bio: сенсор дает взглянуть на мир глазами пчел и собак с точностью до 99 процентов

Международная группа ученых из США и Великобритании разработала портативную видеокамеру, способную имитировать зрительные особенности различных животных, таких как пчелы, собаки и птицы, с уровнем точности до 99%. Исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, представляет инновационное устройство, созданное с использованием 3D-принтера и способное переносить способности восприятия цвета, глубины и спектра света различных животных на видео.

Визуальные способности различных животных определяются их фоторецепторами и другими биологическими механизмами, такими как колбочки и палочки в их глазах. Например, некоторые животные, включая летучих мышей и комаров, способны воспринимать инфракрасный свет, в то время как бабочки и некоторые птицы видят ультрафиолетовый свет.

Разработанное устройство включает светоделитель, который разделяет ультрафиолетовый свет и видимый свет, и записывает каждый из них с помощью отдельного сенсора. Камера записывает видео в четырех цветовых каналах: синем, зеленом, красном и ультрафиолетовом, а затем специальные алгоритмы обрабатывают записанный материал, воссоздавая видение мира, как если бы его видели конкретные животные, основываясь на известных ученым данных о глазных рецепторах зверей.

Результаты исследования показали среднюю точность воссоздания зрения животных на уровне 92%, хотя в некоторых случаях была достигнута точность до 99%.

Главный автор исследования Дэниел Хэнли отметил: “Мы уже давно интересуемся тем, как животные воспринимают мир. Современные методы сенсорной экологии позволяют нам понимать, как статические сцены выглядят для животных. Однако животные часто принимают важные решения, связанные с движущимися объектами, такими как поиск пищи или оценка потенциальных партнеров. Мы представляем технологические решения для экологов и кинематографистов, которые могут динамически захватывать и отображать восприятие цвета животных”.

Это исследование представляет собой значительный шаг в понимании того, как разные животные видят мир вокруг себя, и может иметь практическое применение в областях экологии и кинематографии.