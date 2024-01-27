 

В России создали Союз средних писателей «Шляпа»

27.01.2024, 13:33, Разное
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Сразу двадцать неизвестных писателей и поэтов со всей страны собрались в орловском литературном кафе «Шляпа», названого в честь Владимира Маяковского, с амбициозной целью создания альтернативной организации, куда за скромную сумму 200 рублей сможет вступить любой литератор, независимо от количества его читателей.

Всех мастеров слова объединяет небывало низкая популярность – по словам главы Союза средних писателей «Шляпа» Алексея Емельянова, его и коллег читают только родственники, и то некоторые, в среднем каждый из авторов имеет не более 15-20 поклонников. При этом творцы не унывают и рассчитывают увеличить свою аудиторию за счёт таких же отвергнутых литературными редакторами и читателями писателей.  

«Наша задача – собрать как можно больше средних писателей со всей страны, а можно и из соседних. Когда нас наберётся 300-500 человек, мы задавим бомонд своим количеством и творчеством», – сказал Емельянов, доедая чебурек и запивая его чаем из пластикового стаканчика. 

Далее авторы скинулись ещё по 100 рублей и взяли ещё несколько беляшей. Поэтический вечер продолжился бардовской песней одного из участников «Чижи – пассатижи».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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