 

Это объясняет все: душераздирающая история Чеховой о личном открыла народу глаза

27.01.2024, 13:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Психологи убеждены, что многие знаменитости были недолюбленными детьми. Из-за этого уже во взрослом жизни они хотят заслужить одобрения и признания большого количества людей. Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что ей тоже не хватало родительской любви, чем шокировала поклонников.

В посте в своих соцсетях Чехова откровенно рассказала о взаимоотношениях с отцом. Как оказалось, он совсем не любил свою дочь. Она вспоминает, что раздражала родителя своим поведением и всегда ждала его одобрения и похвалы. Но он всегда был недоволен.

Анфиса Чехова призналась, что уже во взрослом возрасте пыталась заслужить любовь мужчин, а затем хотела стать знаменитой, чтобы получить любовь поклонников.

Она рассказала, что много работала с психологами, чтобы простить своего отца, и даже пыталась наладить с ним отношения. Но он был не готов к этому.

Душераздирающая история с отцом объясняет все: и желание Анфисы Чеховой стать известной, завоевать внимание публики, а также прошлые неудачи в личной жизни. Правда, на которую решилась знаменитая телеведущая, открыла глаза многим поклонникам, которые воспринимали знаменитость как сильную женщину без серьезных психологических травм.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Участников группы “Би-2” спешно прогоняют из Таиланда: что произошло

27.01 / Остался без дома: изгнанный из Дубая Моргенштерн* выступил с заявлением

27.01 / NBC News – Международный суд ООН потребовал от Израиля предотвратить геноцид в Газе

27.01 / Скитающегося по миру Галкина* выгнали из еще одной страны

27.01 / Ветеран ЦРУ – если США не смогут помочь Украине, это станет для них «величайшим историческим провалом»

27.01 / Учения НАТО и сбитый самолёт с пленными грозят обострить конфликт с Россией

27.01 / Экс-морпех США – глупость руководства Украины, Соединённых штатов и НАТО приведёт к поражению в конфликте с Россией

26.01 / Американский полковник – если конгресс не поторопится, дело может дойти до мирных переговоров на Украине

26.01 / Бенджамин Баттон в реальной жизни: резко помолодевший Питт поверг народ в шок

26.01 / Техас «забрал» границу у федералов — и его поддерживают уже 24 других штата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика