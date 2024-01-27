Рупор кремлевской пропаганды: Коллаборационизм на деньги “Фонда Кино”

Откровение режиссера новой экранизации "Мастера и Маргариты", которая снималась в том числе на деньги "Фонда Кино". На деньги государства снимал и жил надеждами на победу Украины.

PS. Интересно было бы проверить "Фонд Кино" на наличие тех, кто еще там работает на "победу Украины" и занимается финансированием коллаборационистов.

—