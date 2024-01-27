Дерматолог Пугнер: иногда «холодовая» экзема требует лечения гормонами

Дерматолог ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Анна Пугнер рассказала, что гормональные наружные средства могут быть эффективным способом лечения холодовой экземы. Эта форма обычно развивается при низких температурах и сопровождается болями при движении рук.

При холодовой экземе кожа теряет свой липидный барьер, который обычно защищает ее от микроорганизмов и аллергенов, что вызывает сухость, зуд, шелушение и трещины. Также она может быть следствием других кожных заболеваний.

Дерматолог подчеркнула важность использования эмолентов перед выходом на улицу и наружных средств с аллантоином, д-пантенолом, витаминами А и Е, пептидами, церамидами, маслом Ши, бисабололом и экстрактом алоэ вера.

Врач также советует избегать пилингов в острый период и отказаться от узкой обуви и одежды, которые могут усилить сухость и покраснение кожи. И, наконец, увлажнитель воздуха в доме может быть полезным, особенно в начале отопительного сезона.

Гормональные наружные средства в сочетании с правильным уходом и предосторожностью могут помочь пациентам с холодовой экземой улучшить состояние и справиться с ее симптомами.