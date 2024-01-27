 

Дерматолог Пугнер: иногда «холодовая» экзема требует лечения гормонами

27.01.2024, 12:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дерматолог ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Анна Пугнер рассказала, что гормональные наружные средства могут быть эффективным способом лечения холодовой экземы. Эта форма обычно развивается при низких температурах и сопровождается болями при движении рук.

При холодовой экземе кожа теряет свой липидный барьер, который обычно защищает ее от микроорганизмов и аллергенов, что вызывает сухость, зуд, шелушение и трещины. Также она может быть следствием других кожных заболеваний.

Дерматолог подчеркнула важность использования эмолентов перед выходом на улицу и наружных средств с аллантоином, д-пантенолом, витаминами А и Е, пептидами, церамидами, маслом Ши, бисабололом и экстрактом алоэ вера.

Врач также советует избегать пилингов в острый период и отказаться от узкой обуви и одежды, которые могут усилить сухость и покраснение кожи. И, наконец, увлажнитель воздуха в доме может быть полезным, особенно в начале отопительного сезона.

Гормональные наружные средства в сочетании с правильным уходом и предосторожностью могут помочь пациентам с холодовой экземой улучшить состояние и справиться с ее симптомами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Коллаборационизм на деньги “Фонда Кино”

27.01 / Детей безработных родителей начнут учить в учебно-трудовой форме

27.01 / США готовятся представить гарантии безопасности Украине весной

27.01 / «Порываю связь со своим создателем-лишенцем, 10 лет живу отдельно» – Эраст Фандорин опубликовал в «Российской газете» письмо-отречение от иноагента Акунина

27.01 / В правительстве обсуждают возможность создания автокластера между Ленинградской и Калужской областями

27.01 / arXiv: Google запустит собственную нейросеть для создания видеоконтента Lumiere

27.01 / AFM: гибкий материал с биосенсорами позволит создать импланты нового поколения

27.01 / Мнение: О бомбе под Британию… Ядерный апокалипсис всё ближе?

27.01 / По данным Роспотребнадзора, около 80% россиян являются носорогами

27.01 / 5 поводов забронировать тур заранее: советы эксперта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика