 

Детей безработных родителей начнут учить в учебно-трудовой форме

27.01.2024, 11:33, Разное
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Детей безработных родителей начнут приучать к труду с помощью новой учебно-трудовой формы обучения.

Подростков 2-4 дня в неделю после школы будут отправлять на учебно-трудовые практики в муниципальные учреждения и на местные производства.

Решение было разработано Министерством труда и социальной защиты совместно с министерством образования в рамках программы трудового образования и проекта содействия трудоустройству несовершеннолетних.

После пилотного периода программа станет обязательной для обучающихся 10 и 11 классов, у которых оба родителя безработные, индивидуальные предприниматели или самозанятые с доходами меньше МРОТ на члена семьи. Для всех остальных учеников с 8 по 11 классы новая форма обучения останется добровольной, но школа совместно с местными органами опеки и комиссией по делам несовершеннолетних сможет инициировать перевод ученика на учебно-трудовую форму обучения, если это по их мнению сможет оказать положительное влияние на учебный и воспитательный процесс или предотвратить безнадзорность.

– Цель программы – выработка у подростков привычки к труду, профилактика безнадзорности, а также косвенное оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной ситуации, – говорится в официальном заявлении.

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка назвала инициативу «трудным решением в условиях недостатка человеческих ресурсов», но обещала взять проект на особый контроль, чтобы права несовершеннолетних не были нарушены.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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